Rapero Delaossa cae desde 20 metros en pleno show

Farándula

El rapero Delaossa sufre caída desde altura de 20 metros en pleno show

Un fallo en el arnés durante una maniobra en el concierto del cantante español generó un fuerte impacto entre el público, pero él decidió continuar la presentación a pesar de la lesión.

Durante el concierto de Delaossa en el Movistar Arena de Madrid, miles de asistentes vivieron momentos de tensión cuando el rapero cayó desde una altura cercana a los veinte metros tras un fallo en el arnés de seguridad que debía sujetarlo. 

El incidente ocurrió en el clímax visual del espectáculo, mientras realizaba una arriesgada maniobra sobre una plataforma, sorprendiendo a todos por la violencia del impacto y el dramático silencio que invadió el recinto inmediatamente después.

El equipo técnico acudió rápidamente para socorrer a Delaossa, quien permaneció por algunos segundos tendido en el suelo. 

Los cuerpos de socorro confirmaron que sufrió una dislocación de hombro junto con diversos golpes y contusiones en distintas partes del cuerpo. A pesar de ello, tras una breve evaluación médica detrás del escenario, Delaossa decidió regresar al escenario.

Con el brazo inmovilizado en cabestrillo, volvió ante la ovación de su público y aseguró: "No me voy a ir sin terminar esto".

Su determinación y compromiso quedaron en evidencia, generando admiración y respeto no solo entre los presentes, sino también entre quienes siguieron el evento a través de redes sociales y medios digitales.

Apoyo del público

Una vez retomado el show, Delaossa ajustó su dinámica escénica para adaptarse a su estado físico, reduciendo movimientos bruscos y apoyándose en su equipo para cumplir con el repertorio previsto.

La actitud de Delaossa fue uno de los temas más comentados entre los asistentes, quienes manifestaron su respeto y admiración por la forma en que afrontó la adversidad.

Videos y comentarios sobre la caída circularon con rapidez en diversas plataformas digitales, donde la actitud del artista recibió elogios y solidaridad. El incidente se viralizó horas después del concierto y generó un fuerte respaldo a Delaossa por parte de sus seguidores.

Tras finalizar el concierto, el público despidió al rapero con una fuerte ovación y muestras de apoyo, mientras personal sanitario lo acompañaba nuevamente para proceder a una evaluación más completa.

