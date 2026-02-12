 Estrenos Semanales: Crimen y Drama
Farándula

Estrenos de la semana: crimen, drama y emociones intensas llegan a la pantalla

Desde relatos íntimos hasta thrillers cargados de tensión, estos estrenos prometen atraer a quienes buscan nuevas experiencias en la pantalla.

Compartir:
Cumbres Borrosas, Cumbres Borrosas
Cumbres Borrosas / FOTO: Cumbres Borrosas

La cartelera se renueva con una mezcla de estrenos de suspenso, drama y propuestas originales que prometen captar la atención del público.  Esta semana destacan cuatro títulos que exploran desde conflictos humanos profundos hasta historias cargadas de tensión y sensibilidad.

  • Cumbres Borrosas

Este drama atmosférico sigue a un hombre que regresa a su pueblo natal tras varios años de ausencia, enfrentándose a secretos familiares y recuerdos que nunca terminaron de sanar.  Ambientada en un paisaje montañoso que refleja el estado emocional del protagonista, la película explora el peso del pasado, la culpa y la búsqueda de redención.

Con una narrativa íntima, la historia se desarrolla lentamente, permitiendo que los personajes revelen sus heridas y motivaciones.

  • Caminos del crimen

Un thriller intenso que se adentra en el mundo del crimen organizado desde la perspectiva de un conductor que, por necesidad económica, acepta un trabajo que cambia su vida.  Lo que inicia como un encargo aparentemente sencillo se convierte en una peligrosa cadena de decisiones donde cada error tiene consecuencias graves.

La cinta mantiene un ritmo tenso y constante, mostrando cómo el miedo y la ambición pueden arrastrar a una persona a terrenos irreversibles.

Más estrenos que no te puedes perder

  • La cabra que cambió el juego (Goat)

Con un tono más ligero pero cargado de mensaje, esta historia presenta a un joven deportista que encuentra inspiración en un suceso inesperado que transforma su manera de ver la competencia.

A través del humor y el crecimiento personal, la película habla de perseverancia, identidad y el valor de creer en uno mismo.

Es una propuesta que combina momentos divertidos con reflexiones sobre el éxito y la presión social.

Actor de Puro Mula emite comunicado en medio de polémica por muerte de bailarina guatemalteca

La muerte de la bailarina guatemalteca Edith Pacheco ha sacudido al gremio artístico y encendido el debate en redes sociales.

  • The Dangers in My Heart

Este relato juvenil mezcla romance y autodescubrimiento al seguir a un estudiante introvertido que lidia con pensamientos contradictorios mientras intenta relacionarse con sus compañeros.  A medida que conoce mejor a una compañera de clase, su percepción del mundo comienza a cambiar.

En Portada

Segunda vuelta: Colegio de Abogados vota para elegir magistrados de CCt
Nacionales

Segunda vuelta: Colegio de Abogados vota para elegir magistrados de CC

08:38 AM, Feb 12
¿Qué viene para Xelajú en el plano nacional?t
Deportes

¿Qué viene para Xelajú en el plano nacional?

10:27 AM, Feb 12
Ejército ya tiene listo el diseño de la nueva cárcel de máxima seguridadt
Nacionales

Ejército ya tiene listo el diseño de la nueva cárcel de máxima seguridad

10:29 AM, Feb 12
Filtran imágenes del presunto asesino de Edith Pacheco cuando intentaba huir de la escenat
Farándula

Filtran imágenes del presunto asesino de Edith Pacheco cuando intentaba huir de la escena

09:27 AM, Feb 12

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de Guatemala#liganacionalSeguridadPNCEstados Unidosredes socialesSuper BowlReal MadridEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Mascaras ,Mascaras
Moda Y Belleza

¿Funcionan las máscaras led faciales para casa?

Super Mario Galaxy: La película ,Super Mario Galaxy: La película
Gaming

"Super Mario Galaxy: La película" presenta escenas inéditas en nuevo spot antes de su estreno

Sarmasofobia ,Redes sociales
Moda Y Belleza

Cuando amar da miedo: qué es la sarmasofobia y por qué surge

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Eclipse solar ,Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Tendencias

El 2026 será un año repleto de fenómenos astronómicos: descubre todos los eclipses y lluvias de estrellas

la-autentica-razon-por-la-que-somos-infieles ,
Tendencias

¿Qué es el Registro Nacional de Infieles y cómo funciona?

Foto ilustrativa de archivo.
Tendencias

El sorprendente poder adictivo del queso: ¿Por qué este alimento provoca placer y afecta el autocontrol?

Emisoras  Escúchanos