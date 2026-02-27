Kenia Os y su vínculo con El Mencho: la foto reveladora

Una intensa polémica surgió en plataformas digitales luego de que usuarios señalaran la supuesta aparición de la cantante Kenia Os en documentos financieros relacionados con Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho".
El tema se difundió rápidamente tras la publicación de una imagen en la red social X, donde se aseguraba que la intérprete sinaloense formaba parte de una "nómina" vinculada al crimen organizado.
La cuenta @keninipuroamor difundió el material, refiriendo que, gracias al acceso a archivos presuntamente obtenidos de la cuenta @Defensamx1, se detectó un registro financiero de envíos de droga y pagos a presuntos operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
En estos documentos se mencionaban montos relacionados con cargamentos de cocaína y cristal, así como la supuesta existencia de pagos periódicos a elementos de la policía en distintos municipios de Jalisco.
Lo anterior provocó que la conversación en redes se centrara en la figura de Kenia Os. Diversos usuarios expresaron su preocupación por la posible implicación de la artista en actividades ilícitas, ya que el documento aludía a una red de sueldos ilegales que, en teoría, la involucraba.
Descubren la manipulación fotográfica
Un detallado análisis del archivo reveló inconsistencias evidentes. Usuarios en la misma plataforma identificaron rápidamente que la imagen había sido alterada, y que el nombre de Kenia Os fue colocado digitalmente para llamar la atención en un contexto cargado de sátira mal ejecutada.
Una seguidora de la cantante admitió haber manipulado la lista original, generando debate en la comunidad digital. La intención detrás de esta edición era viralizar el contenido utilizando el nombre de una figura pública para atraer la atención de los algoritmos de las redes.
En la sección de comentarios, decenas de internautas aportaron pruebas para desmontar la credibilidad del material.
Se notaron diferencias de tipografía y alineación en la parte donde aparecía el nombre de Kenia Os, lo que llevó a la mayoría a calificar el archivo como un simple "edit" sin sustento real.
Presunta vinculación
El panorama en el estado de Jalisco se ha tornado crítico tras confirmarse la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mecho, uno de los capos más peligrosos de México.
Este suceso ha marcado un punto de inflexión, provocando una violenta reacción de grupos criminales que convertieron las calles, especialmente en Guadalajara, en un escenario de enfrentamientos y actos vandálicos que aún mantienen a la población en un estado de constante temor.
En medio de este clima de inseguridad, el cantante Peso Pluma y su novia, la también artista Kenia Os, se han convertido en el blanco de duras críticas y señalamientos, esto porque "Doble P" se inspiraba en el narcotraficante para crear varios de sus éxitos musicales.
- "Ojalá se extingan ‘artistas’ como tú, me duele ver a mis hermanos mexicanos sufriendo",
- "Qué lindos lujos que te cargas con la sangre de inocentes"
- "Haz un favor a México y desaparece".
Por su parte, Kenia Os también ha sido señalada por sus seguidores, quienes la califican de "cómplice" ante la situación.