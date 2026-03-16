 José Ángel Bichir: Salida del Hospital Captada por Cámaras
Farándula

Cámaras captan a José Ángel Bichir saliendo del hospital

El actor fue dado de alta luego de sufrir un accidente al caer desde la ventana de su apartamento tras aparente crisis de salud. Al salir del hospital, brindó sus primeras palabras a medios de comunicación.

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José Ángel Bichir, Redes sociales
José Ángel Bichir / FOTO: Redes sociales

José Ángel Bichir habló públicamente por primera vez tras ser dado de alta del hospital, luego de una caída desde un tercer piso ocurrida el viernes pasado.

Acompañado de su padre, el actor Odiseo Bichir, dejó la clínica en la Ciudad de México este 16 de marzo, aún visiblemente afectado y en estado delicado.

José Ángel Bichir reconoció que todavía no se siente totalmente consciente ni recuperado después del accidente. Se mostró consternado por lo ocurrido e indicó que sigue en un estado de confusión y malestar.

"Estoy todavía muy mareado y somnoliento. No estoy muy consciente. Les agradezco mucho la preocupación por este suceso tan desagradable y molesto para mí y mi familia", expresó al salir del hospital.

A consecuencia de la aparatosa caída, José Ángel Bichir fue visto en silla de ruedas, usando gorra y cubrebocas. Las imágenes difundidas por medios de espectáculos, como Ventaneando, muestran que el actor llevaba una férula en el brazo y la pierna derecha. 

El impacto le dejó múltiples lesiones por las que necesitará terapias físicas para recuperar completamente la movilidad de las extremidades afectadas.

Revelan imágenes de la ambulancia sacando a José Ángel Bichir tras caer de un tercer piso

Paramédicos que acudieron al sitio encontraron al actor con diversas lesiones, por lo que fue trasladado de inmediato al Hospital Rubén Leñero para recibir atención médica especializada.

En su breve diálogo con los medios, José Ángel Bichir confesó que todavía no logra entender bien lo que sucedió y que la sensación que experimenta es semejante a la de despertar de un sueño sin poder asimilar la realidad. 

Dijo sentirse muy mal y desorientado respecto a los hechos, y señaló que enfrenta molestias físicas importantes producto del accidente.

Debido a su estado de somnolencia por los medicamentos y a la confusión por el incidente, comentó: "No recuerdo bien lo que ocurrió. Incluso ahorita sigo ligeramente inconsciente".

La familia Bichir ha solicitado respeto por la situación y privacidad durante el proceso de recuperación, agradeciendo las muestras de cariño del público y la prensa.

Detalles del accidente 

El incidente se registró el pasado 13 de marzo en la colonia Narvarte, cuando José Ángel cayó accidentalmente desde la ventana de un tercer piso.

El accidente provocó su traslado inmediato al hospital, debido a la gravedad de las lesiones que sufrió. La familia confirmó que el hecho se relacionó con una crisis de salud mental y proporcionó detalles para aclarar rumores y especulaciones.

Sus padres, Odiseo Bichir y la productora Patricia Pascual, publicaron un comunicado en el que aclararon:

"No fue un acto voluntario... fue un accidente provocado por una crisis de salud tan real como cualquier emergencia médica. José Ángel no estaba ebrio, José Ángel enfermó y, en su enfermedad, cayó".

Por ahora, José Ángel Bichir debe continuar con atención médica y terapias físicas para superar las secuelas de la caída. La familia ha reiterado su agradecimiento a quienes han enviado mensajes de aliento y pedido mantener la discreción necesaria mientras el actor sigue su proceso de recuperación.

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