Imágenes de ambulancia: José Ángel Bichir se lanza desde 3° piso

La tarde del viernes 13 de marzo, José Ángel Bichir fue hospitalizado de emergencia luego de sufrir una caída desde el tercer piso de un edificio en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México.
De acuerdo con los primeros reportes, el incidente presuntamente habría sido realizado por el mismo actor.
Los hechos se registraron en un inmueble ubicado sobre la calle Uxmal, donde vecinos alertaron a los servicios de emergencia tras percatarse de la caída.
Paramédicos que acudieron al sitio encontraron al intérprete con diversas lesiones y en aparente estado inconveniente, por lo que fue trasladado de inmediato al Hospital Rubén Leñero para recibir atención médica especializada.
José Ángel Bichir presentaba múltiples golpes y lesiones en distintas partes del cuerpo, entre ellas el abdomen. Sin embargo, las autoridades médicas no dieron a conocer detalles
En las imágenes que circularon en redes sociales se observa al actor derribado en el suelo con las heridas marcadas en el cuerpo, en otra imagen, el artista se encuentra en una camilla de la ambulancia con sangre en la boca.
Comparten comunicado y revelan detalles
La familia de José Ángel Bichir difundió un comunicado en el que explicó el contexto del accidente y la situación emocional que atraviesa el actor de 38 años.
"Con el alma abierta y el corazón estremecido, la familia Bichir se dirige a ustedes para compartir lo que realmente ocurrió con nuestro amado hermano e hijo, José Ángel Bichir, y para tender un puente de empatía en unos tiempos que, como humanidad, nos están exigiendo mirarnos con otros ojos", expresaron.
"En este contexto tan delicado, queremos compartir con ustedes que hoy 13 de marzo del 2026, José Ángel sufrió una crisis profunda", añadieron.
De acuerdo con la explicación de la familia, esta crisis fue la que provocó el accidente del actor.
"Quienes no han vivido una experiencia cercana con la fragilidad de la mente quizás no puedan dimensionar lo que esto significa: es una tormenta interna que nubla la realidad, que distorsiona todo. En medio de esa tormenta, nuestro amado José Ángel cayó por una ventana. No fue un acto voluntario, no fue una decisión consciente. Fue un accidente provocado por una crisis de salud, tan real y tan seria como cualquier emergencia médica", detallaron.
Respecto a su estado de salud, la familia informó que el actor se encuentra estable. "Está vivo y fuera de peligro. Está recibiendo atención médica especializada. Está rodeado de su familia, que no lo ha soltado ni un segundo. Y en medio de este dolor, agradecemos infinitamente a todas las personas que nos han escrito con genuina preocupación", señalaron.