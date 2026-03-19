Laura Zapata: Acto No Higiénico en LCDLF Impacta a Fans

En las últimas horas, un video grabado durante la noche en La Casa de los Famosos ha causado revuelo en redes sociales y ha colocado a Laura Zapata en el centro de la discusión.
Las cámaras de visión nocturna del reality captaron un momento en el que la actriz realiza un gesto junto a su cama, dejando sobre su buró lo que parece ser un pedazo de papel o toalla.
Este episodio, aunque grabado en total oscuridad y sin claridad suficiente, ha generado un intenso debate acerca de los hábitos y la higiene dentro del programa.
El video, grabado con infrarrojos, muestra a Laura Zapata entrando a la habitación de noche y haciendo un movimiento hacia la parte trasera de su cuerpo.
La imagen insinúa que la actriz podría estarse limpiando con papel o una toalla en la zona del trasero y, en vez de tirar el objeto, lo deja en su mesa de noche.
La baja visibilidad del clip deja espacio para todo tipo de interpretaciones, desde quienes aseguran que se trata de una falta grave de higiene hasta quienes insisten en que Zapata solo limpió sudor o su espalda baja con una toallita.
"Pensé que nadie lo había grabado, estoy que me vomito", escribió una persona en redes. Otro comentario señaló: "Eso no está lleno de suciedad, solo es para quitarse el sudor. No tiene una papelera cerca y la dejó ahí para tirarla después".
El debate se amplificó por la reacción del público, algunos reclamando un trato justo para Zapata e invitando a la mesura frente a una imagen captada fuera de contexto.
Conflictos con otros habitantes de la casa
La rivalidad de Laura Zapata con la influencer española Oriana Marzoli es un tema recurrente. Las discusiones entre ambas han sido tan intensas que estuvieron cerca de provocar una expulsión.
En el confesionario, Laura Zapata reforzó su opinión sobre Marzoli y calificó su actitud de "irrelevante".
Recientemente, Laura Zapata vivió una crisis emocional tras recibir gritos constantes de Stefano Piccioni. En medio de lágrimas y tensión, la actriz incluso amenazó con abandonar la competencia.
La situación se ha complicado aún más por los frecuentes desacuerdos con Laura G, lo que deja en claro que la convivencia dentro de la casa resulta cada vez más difícil y desgastante.
El ambiente de tensión y vigilancia constante en La casa de los famosos convierte cada gesto en material susceptible de debate y viralidad, como quedó demostrado con el reciente video protagonizado por Zapata.