Muñeca 3D inspirada en Cazzu: ¡Descubre la novedad!

Desde Quilmes, Buenos Aires Argentina, Industria Urbana vuelve a romperla con una nueva creación. Presentaron una nueva figura en 3D inspirada en Cazzu, pero esta vez basada en el look de "La Diabla", del último lanzamiento "Jujuy Estrellado".
Tras el éxito de su anterior figura, esta propuesta resalta la identidad visual de la artista en un formato innovador, pensada especialmente para los fans que siguen de cerca su carrera y estilo.
La pieza mide 19 centímetros, y los detalles fueron pintados a mano, convirtiéndose así en una figura ideal para aquellos fanáticos de Cazzu. La figura destaca por su diseño y por representar una de las etapas más visuales de la cantante.
Como era de esperarse, la muñeca de Cazzu que está arrasando en internet y los fans no dudaron en expresar su deseo de tenerla.
- "¿Dónde la están vendiendo?? La quiero ?????"
- "La necesitoooooooooooo ????"
- "Espectacular ❤️"
- "La jefa ???"
- "Quiero una❤️❤️❤️❤️❤️❤️"
- "Quiero una muñeca de Cazzu asiii ?????"
- "'Qué precio tiene? La Quierooooo ❤️"
Misterioso galán
Cazzu se ha mantenido enfocada en su carrera musical, haciendo sus presentaciones en diversos países, desmintiendo todos los rumores que han salido sobre su expareja. No obstante, ahora los reflectores se han dirigido a ella.
Recientemente, en una presentación en Las Vegas, fue captada acompañada de un misterioso galán, generando que todos quieran saber de quién se trata y por qué la acompaña.
Antes de su presentación en el Dolby Live Park MGM por su ‘Latinaje Tour’, Cazzu fue captada junto a su hija Inti, pero lo sorprendente de la situación es que se les vio acompañadas.
La noticia fue dada a conocer por un programa de espectáculos, donde los vemos caminando por las calles de la emblemática ciudad.
Se menciona que se trataría de uno de sus bailarines, quien fue identificado como Ignacio Colombara.
Aunque la noticia sobre una relación entre Cazzu e Ignacio Colombara sigue siendo un rumor, la gente desea tener más información sobre él. De lo poco que se sabe es que es un bailarín y coreógrafo profesional de 26 años; además, tiene una carrera en el mundo del doblaje desde su niñez.
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cazzu en las Vegas #cazzu #cazzufans #lasvegas #inti #lasvegas♬ Tú y Tú - Los Ángeles Azules & Cazzu & Santa Fe Klan