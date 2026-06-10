Jennifer López llora en graduación de su hijo, sin Marc

Jennifer López vivió un momento de gran emoción durante la ceremonia de graduación de su hijo Max, donde no pudo contener las lágrimas al ver a su hijo culminar la preparatoria.
El emotivo evento se realizó el viernes 5 de junio en la Universidad de California, Los Ángeles, según medios internacionales y diversas imágenes difundidas por redes sociales. Max, de 18 años, estuvo arropado por su madre, su hermana y sus abuelos, Guadalupe y David López.
Mientras la familia celebraba la culminación de esta importante etapa, la presencia de Marc Anthony, padre de Max, volvió a estar ausente, tal como ocurrió días atrás durante la graduación de Emme.
Entre los asistentes también se encontraba Benny Medina, representante de la artista, acompañando a la familia en esta ocasión especial.
Durante la ceremonia, JLo fue captada abrazando profundamente a Max y besándole la frente en un gesto lleno de ternura y orgullo.
Más tarde, al entablar una breve conversación con una maestra, la cantante se dejó ver aún más conmovida y derramó algunas lágrimas, reflejando la intensidad del momento.
Emme ahora sería "Oskar"
Oskar Muñiz, de 18 años, hijo de Jennifer López y Marc Anthony, reveló su nueva identidad de género y nombre durante su graduación del instituto Windward, en Los Ángeles.
La noticia trascendió a través de una publicación en la cuenta de Instagram del instituto Windward dedicada a documentar los destinos universitarios de sus alumnos, donde el joven aparecía identificado como «Oskar Muñiz».
Nacido como Emme Maribel Muñiz el 22 de febrero de 2008, Oskar es mellizo de Maximilian David (Max), fruto del matrimonio entre la expareja de cantantes.
El primer antecedente público sobre su identidad data de junio de 2022, cuando Jennifer López lo presentó en un concierto benéfico en Los Ángeles usando pronombres neutros, equivalentes al «elle» en español.
Ahora, cuatro años después, su propio perfil de Instagram confirma un paso más en esa evolución: Oskar se identifica con el pronombre masculino «él» y los símbolos propios de la comunidad transgénero.
Medios internacionales aseguran que el cantante está alejado pues aún no asimila el cambio de nombre y la nueva orientación de la hija que tuvo con JLo.