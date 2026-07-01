 Impactantes imágenes de Daveigh Chase viviendo en la calle

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Farándula

Revelan duras imágenes de los últimos días de Daveigh Chase viviendo en la calle

La realidad de la actriz era difícil, estaba sin hogar y vivía en condiciones muy malas dentro de una caravana junto a su pareja, lo cual coincide con la causa de muerte: Desnutrición severa, meningitis, infección en la sangre, insuficiencia multiorgánica.

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Daveigh Chase, Instagram
Daveigh Chase / FOTO: Instagram
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Daveigh Chase, actriz reconocida por su impactante papel como Samara en "El Aro" y voz de Lilo en "Lilo & Stitch", falleció el 16 de junio de 2026 a los 35 años en un hospital de Los Ángeles producto de complicaciones derivadas de una meningitis bacteriana y sepsis. 

Su muerte causó conmoción en la industria y entre sus seguidores internacionales, quienes durante meses siguieron las noticias sobre su salud y sus dificultades personales.

La Oficina del Forense del Condado de Los Ángeles reveló la causa oficial del fallecimiento de Daveigh Chase fue debido al síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), según el informe oficial. 

Como causa secundaria, las autoridades mencionaron el consumo crónico de múltiples sustancias.

Daveigh Chase vivió una larga batalla contra las adicciones, lo que la llevó lejos de la actuación y a atravesar periodos de inestabilidad, incluyendo momentos en situación de calle. 

En junio de 2026, las autoridades médicas la ingresaron por desnutrición severa justo antes de que su estado general empeorara drásticamente.

Familiares y amigos intentaron localizarla y ayudarla varias veces en el último año. Su representante, John Ryan Jr., relató que junto con la hermanastra de Daveigh, Gaia Brown, recurrieron a un investigador privado con la esperanza de ubicarla y facilitar su ingreso en un centro de rehabilitación.

A final de 2025, la circulación de videos y fotografías en redes sociales donde se mostraba a una mujer en deplorable estado físico, encendió las alertas y motivó nuevos esfuerzos para asistirla.

El periodista John Ryan declaró que estuvieron a punto de encontrarla y lamentó que el apoyo que necesitaba llegara demasiado tarde. Imágenes de los últimos días de la actriz, filtradas a la prensa, dejaban ver una desnutrición severa, hecho que coincidió con los reportes médicos previos a su muerte.

Intentos frustrados de ayuda 

El círculo cercano de Daveigh Chase nunca dejó de buscarla. Ryan precisó que incluso evaluaron el traslado de la actriz a un centro de rehabilitación fuera del país. Sin embargo, el destino y la rapidez de la enfermedad impidieron que la familia lograra intervenir oportunamente.

Nacida el 24 de julio de 1990 en Las Vegas, Nevada, Daveigh Chase empezó su carrera como estrella infantil y logró el reconocimiento mundial con papeles emblemáticos en cine y televisión.

  • Encarnó a Samantha Darko en "Donnie Darko" (2001).
  • Prestó la voz de Lilo en el clásico animado de Disney, "Lilo & Stitch".
  • Interpretó a Samara Morgan en "El Aro", película que la convirtió en un ícono del cine de terror moderno.
  • Participó como la voz en inglés de Chihiro en "Spirited Away".
  • Formó parte del elenco de la serie "Big Love".

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