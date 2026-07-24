 Reacción de Vadhir Derbez tras incidente con una señora
Farándula

VIDEO. La reacción de Vadhir Derbez luego de que una señora tocara sus atributos

El actor y cantante vivió un incómodo momento al ser tocado “indebidamente” por una mujer en plena fiesta.

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Vadhir Derbez, Instagram
Vadhir Derbez / FOTO: Instagram
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En medio del proceso legal que enfrenta por presunto abuso, Vadhir Derbez fue captado en video durante una fiesta donde vivió un momento incómodo: una mujer se le acercó y le dio una nalgada mientras estaba rodeado de otros asistentes.

La acción fue registrada por diversos asistentes y el material rápidamente comenzó a circular en redes sociales, generando diversas reacciones.

En las imágenes se observa a Vadhir Derbez bailando en compañía de una mujer. Tras finalizar la música, el actor se dirige a otro lugar, momento en el que una mujer identificada por internautas como doña Silvia, mamá de la influencer Itatí López, le propina una nalgada.

Aunque la escena parecía ser una broma, la reacción de Vadhir Derbez fue de molestia, pero mantuvo la calma frente a la situación.

Tras el incidente, él se retira discretamente mientras la cámara se acerca a doña Silvia, quien, ante la pregunta de quienes graban, confirma que el actor se molestó y asiente cubriéndose la boca en señal de incomodidad.

Este episodio llamó aún más la atención de usuarios debido al contexto mediático que atraviesa el hijo de Eugenio Derbez.

Muchos en redes sociales aprovecharon para comentar sobre la importancia de no normalizar contactos físicos sin consentimiento, señalando: "Nadie puede tocarte sin permiso, no normalicemos".

Posteriormente, a través de un video en redes sociales, doña Silvia esclareció lo sucedido señalando que ofreció disculpas a Vadhir Derbez tras el toque. Explicó que suele actuar de esa manera, pero reconoció que el actor se molestó y se asustó por lo ocurrido.

Le difícil proceso

Vadhir Derbez enfrenta una denuncia por abuso sexual en la que una joven de 19 años, quien participó como modelo en un videoclip musical con él, lo acusa directamente.

Sin embargo, el propio actor aseguró públicamente que cuenta con todas las pruebas para demostrar ante las autoridades que no existió ningún tipo de contacto con la denunciante.

En sus primeras declaraciones tras conocerse la denuncia, Vadhir Derbez enfatizó que la situación le resulta sumamente difícil, pero subrayó: 

"No quiero decir mucho, prefiero que mi abogado explique, pero si estoy dando la cara es porque tenemos todas las pruebas de que no sucedió. Se me hace durísimo tener que pasar por esto, no saben lo mal que la paso, solo quiero que esto se clarifique. No pasó nada. Ese es el tema".

De acuerdo con el equipo legal que representa a Vadhir Derbez, el caso comenzó en redes sociales, donde el actor recibió mensajes que le exigían un pago de 350 mil pesos para evitar que se presentara la denuncia por abuso sexual ante las autoridades.

La comunicación llegó a través de plataformas como Instagram y otras redes, en lo que los abogados calificaron como un claro intento de extorsión.

Desde el primer momento, Vadhir Derbez se negó a realizar cualquier tipo de pago, lo que derivó en que los responsables formularan la denuncia formal ante las autoridades.

Según la defensa del actor, detrás de este caso estaría una red de extorsionadores vinculados a una mafia de origen colombiano, en colaboración con grupos delictivos en México.

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