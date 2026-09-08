Salma Hayek cumple 60 años en el mar: belleza atemporal

Salma Hayek, la reconocida actriz mexicana, capturó la atención de millones de seguidores en plataformas digitales al conmemorar su cumpleaños número 60 de una manera singular.
La estrella de Hollywood eligió las paradisíacas costas para celebrar esta importante fecha, compartiendo una serie de imágenes donde se mostró completamente al natural y sin ropa frente a la cámara.
Originaria de Coatzacoalcos, Veracruz, Salma Hayek optó por una autenticidad radical, prescindiendo de maquillaje, filtros y cualquier retoque digital.
Las fotografías la muestran serena sobre la arena, con el océano como telón de fondo, luciendo su característica melena oscura y disfrutando del paisaje costero.
"60 y agradecida", fue el mensaje que acompañó las instantáneas que rápidamente se viralizaron, acumulando miles de interacciones y elogios por su belleza y confianza.
Nacida el 2 de septiembre de 1966, Salma Hayek continúa siendo una figura influyente en la industria del entretenimiento. A lo largo de los años, su apariencia ha sido objeto de admiración, y ella misma ha compartido los pilares de su rutina de bienestar, que se distingue por un enfoque holístico y natural.
A diferencia de muchas celebridades, la actriz ha manifestado en diversas ocasiones su preferencia por evitar procedimientos cosméticos invasivos.
Ha explicado que se mantiene alejada de tratamientos como el bótox, los rellenos y otras intervenciones que buscan alterar la apariencia facial de forma drástica.
Rutina de ejercicio y alimentación
Contrario a lo que muchos podrían imaginar sobre la disciplina de una figura pública, Salma Hayek admite que no posee la constancia para dedicar horas diarias a intensos entrenamientos.
Reconoce que sus compromisos laborales y las extensas jornadas de trabajo dificultan la adhesión a una rutina de gimnasio convencional.
En su lugar, la actriz ha adoptado una técnica innovadora que aprendió de una especialista en Londres. Este método se centra en la postura corporal y la activación constante de los músculos durante las actividades cotidianas.
De esta forma, busca mantener su cuerpo activo incluso al realizar tareas sencillas como cepillarse los dientes.
Además, Salma Hayek practica yoga restaurativo, una disciplina que busca fortalecer y tonificar el cuerpo sin generar tensión excesiva en los músculos.
Para ella, la conciencia corporal es un factor determinante para lograr resultados duraderos y un bienestar integral. Cuando utiliza equipos de entrenamiento, también les imprime su estilo personal; por ejemplo, disfruta de la caminadora, pero a menudo prefiere bailar sobre ella en lugar de correr.
En cuanto a la alimentación, Salma Hayek se rige por la moderación y el disfrute, alejándose de las dietas estrictas. Ha confesado en varias ocasiones que prefiere saborear los alimentos sin restricciones severas.
Su desayuno habitual es una combinación nutritiva de yogur, frutas y vegetales. Entre los ingredientes que incorpora regularmente se encuentran:
- Papaya
- Mango
- Fresas
- Arándanos
- Granada
- Apio
- Pepino
- Pimiento rojo
- Almendras
- Mantequilla de coco