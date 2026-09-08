 Salma Hayek cumple 60 años en el mar: belleza atemporal
Farándula

Salma Hayek celebra sus 60 años en el mar y como Dios la trajo al mundo

La actriz mostró lo segura que se siente de su edad, de su cuerpo dejándose ver sin filtros, ni maquillaje o retoques, posó de la forma más atrevida y natural.

Compartir:
Salma Hayek, Instagram
Salma Hayek / FOTO: Instagram
Síguenos en WhatsApp Síguenos en Telegram Suscríbete en YouTube

Salma Hayek, la reconocida actriz mexicana, capturó la atención de millones de seguidores en plataformas digitales al conmemorar su cumpleaños número 60 de una manera singular.

La estrella de Hollywood eligió las paradisíacas costas para celebrar esta importante fecha, compartiendo una serie de imágenes donde se mostró completamente al natural y sin ropa frente a la cámara.

Originaria de Coatzacoalcos, Veracruz, Salma Hayek optó por una autenticidad radical, prescindiendo de maquillaje, filtros y cualquier retoque digital.

Foto embed
Salma Hayek - Instagram

Las fotografías la muestran serena sobre la arena, con el océano como telón de fondo, luciendo su característica melena oscura y disfrutando del paisaje costero.

"60 y agradecida", fue el mensaje que acompañó las instantáneas que rápidamente se viralizaron, acumulando miles de interacciones y elogios por su belleza y confianza.

Nacida el 2 de septiembre de 1966, Salma Hayek continúa siendo una figura influyente en la industria del entretenimiento. A lo largo de los años, su apariencia ha sido objeto de admiración, y ella misma ha compartido los pilares de su rutina de bienestar, que se distingue por un enfoque holístico y natural.

A diferencia de muchas celebridades, la actriz ha manifestado en diversas ocasiones su preferencia por evitar procedimientos cosméticos invasivos.

Ha explicado que se mantiene alejada de tratamientos como el bótox, los rellenos y otras intervenciones que buscan alterar la apariencia facial de forma drástica.

Foto embed
Salma Hayek - Instagram

Rutina de ejercicio y alimentación

Contrario a lo que muchos podrían imaginar sobre la disciplina de una figura pública, Salma Hayek admite que no posee la constancia para dedicar horas diarias a intensos entrenamientos.

Reconoce que sus compromisos laborales y las extensas jornadas de trabajo dificultan la adhesión a una rutina de gimnasio convencional.

En su lugar, la actriz ha adoptado una técnica innovadora que aprendió de una especialista en Londres. Este método se centra en la postura corporal y la activación constante de los músculos durante las actividades cotidianas.

De esta forma, busca mantener su cuerpo activo incluso al realizar tareas sencillas como cepillarse los dientes.

Además, Salma Hayek practica yoga restaurativo, una disciplina que busca fortalecer y tonificar el cuerpo sin generar tensión excesiva en los músculos.

Para ella, la conciencia corporal es un factor determinante para lograr resultados duraderos y un bienestar integral. Cuando utiliza equipos de entrenamiento, también les imprime su estilo personal; por ejemplo, disfruta de la caminadora, pero a menudo prefiere bailar sobre ella en lugar de correr.

En cuanto a la alimentación, Salma Hayek se rige por la moderación y el disfrute, alejándose de las dietas estrictas. Ha confesado en varias ocasiones que prefiere saborear los alimentos sin restricciones severas.

Su desayuno habitual es una combinación nutritiva de yogur, frutas y vegetales. Entre los ingredientes que incorpora regularmente se encuentran:

  • Papaya
  • Mango
  • Fresas
  • Arándanos
  • Granada
  • Apio
  • Pepino
  • Pimiento rojo
  • Almendras
  • Mantequilla de coco

En Portada

Integrantes de los 48 Cantones se concentran en zona 1 previo a marchat
Nacionales

Integrantes de los 48 Cantones se concentran en zona 1 previo a marcha

07:23 AM, Sep 08
Motoristas pierden la vida tras impactar contra poste en zona 13t
Nacionales

Motoristas pierden la vida tras impactar contra poste en zona 13

06:30 AM, Sep 08
Uno de cada 4 estudiantes en Guatemala sufre acoso escolar, según informe PISAt
Nacionales

Uno de cada 4 estudiantes en Guatemala sufre acoso escolar, según informe PISA

08:07 AM, Sep 08
Lamine Yamal va por su tercer Trofeo Kopat
Deportes

Lamine Yamal va por su tercer Trofeo Kopa

07:28 AM, Sep 08
Vozinha, entre los candidatos al Mejor Portero del 2026t
Deportes

Vozinha, entre los candidatos al Mejor Portero del 2026

07:11 AM, Sep 08

Temas

GuatemalaFútbolFutbol GuatemaltecoPNC#liganacionalReal MadridInsólitoLiga NacionalEstados UnidosviralEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Halloween The Game ,Redes sociales
Gaming

Halloween: The Game será prohibido en varios países ¿Cuál es la razón?

Carros electricos ,Carros electricos
Tecnología

¿Cuál es el país centroamericano más avanzado en carros eléctricos? La respuesta te puede sorprender

Piel ,Piel
Moda Y Belleza

El cuidado de la piel va más allá del rostro: las zonas que también necesitan una rutina diaria

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Impuntualidad ,Impuntualidad
Tendencias

¿Eres impuntual? Podría deberse a un trastorno mental, según expertos

dientes ,Facebook
Tendencias

Mito o realidad: ¿Soñar que se te caen los dientes significa muerte?

Redes Sociales ,Redes Sociales
Tendencias

¿Qué dice la psicología de las personas que no publican nada en redes sociales?

Emisoras Unidas Escuchar