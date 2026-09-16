Gala Montes sufre accidente en EE. UU. y critica a Trump

Gala Montes compartió en sus redes sociales un video donde relató que sufrió un accidente debido a las condiciones de las calles en Estados Unidos.
En el clip, la actriz y cantante comentó que cada vez que piensa que no le puede ir peor, la vida le presenta un nuevo obstáculo.
"Estados Unidos, me debes un dineral. No te voy a decir nada porque ya no quiero arremeter contra ti. Mejor dame la green card y nos quitamos de pedos. Mira, me caí ahí, mira mi pobre pie", expresó en tono de humor y resignación.
Tras su salida de La Casa de los Famosos, Gala Montes ha estado muy activa en redes sociales, compartiendo su día a día y mostrando cambios de look. Sus seguidores celebraron el contenido con mensajes como:
- "Eres un caso pero un caso bien lindo jajaaj amamos verte sonreír. Te amamooooo"
- "No sé por qué pero te quiero"
- "Ella dando más contenido que mil programas! Lov you babe"
- "Gala Montes arremete contra la banqueta jajajaja comunicado en primera plana"
- "Se rumora que se la dieron por temor a que arremetiera mi niña contra todo USA"
- "Trump desactivó sus redes por temor a la funa"
Sin embargo, también hubo quienes mencionaron que la actriz podría tener algún problema personal, escribiendo comentarios como:
"Yo no entiendo cómo muchos aplauden al verla en esa condición, desafortunadamente no acepta que tiene un problema, pero viene desde casa todo el problema que tiene, las drogas son malas y más cuando no la saben controlar".
¿Quién es Gala Montes?
Gala Montes nació el 4 de agosto de 2000 en Ciudad de México. Inició su carrera desde la infancia en la actuación y años después incursionó en la música.
Su primera aparición en televisión fue en 2007 en la serie "La niñera", y más adelante participó en producciones como "El señor de los cielos", "Diseñando tu amor" y "La mexicana y el güero".
En 2018, lanzó sus propios sencillos como cantante, sumando una nueva faceta a su trayectoria. Además, formó parte de "La Casa de los Famosos", reality show donde tuvo una polémica discusión con Adrián Marcelo y logró llegar hasta la final, ocupando el tercer lugar en la competencia.