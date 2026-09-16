 Gala Montes sufre accidente en EE. UU. y critica a Trump
Farándula

VIDEO. Gala Montes sufre accidente en Estados Unidos y arremete contra Trump

La actriz mexicana ha estado en el ojo del huracán por las polémicas que ha protagonizado desde su salida de La Casa de los Famosos México.

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Gala Montes, Instagram
Gala Montes / FOTO: Instagram
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Gala Montes compartió en sus redes sociales un video donde relató que sufrió un accidente debido a las condiciones de las calles en Estados Unidos.

En el clip, la actriz y cantante comentó que cada vez que piensa que no le puede ir peor, la vida le presenta un nuevo obstáculo.

"Estados Unidos, me debes un dineral. No te voy a decir nada porque ya no quiero arremeter contra ti. Mejor dame la green card y nos quitamos de pedos. Mira, me caí ahí, mira mi pobre pie", expresó en tono de humor y resignación.

Tras su salida de La Casa de los Famosos, Gala Montes ha estado muy activa en redes sociales, compartiendo su día a día y mostrando cambios de look. Sus seguidores celebraron el contenido con mensajes como:

  • "Eres un caso pero un caso bien lindo jajaaj amamos verte sonreír. Te amamooooo"
  • "No sé por qué pero te quiero"
  • "Ella dando más contenido que mil programas! Lov you babe"
  • "Gala Montes arremete contra la banqueta jajajaja comunicado en primera plana"
  • "Se rumora que se la dieron por temor a que arremetiera mi niña contra todo USA"
  • "Trump desactivó sus redes por temor a la funa"

Sin embargo, también hubo quienes mencionaron que la actriz podría tener algún problema personal, escribiendo comentarios como:

"Yo no entiendo cómo muchos aplauden al verla en esa condición, desafortunadamente no acepta que tiene un problema, pero viene desde casa todo el problema que tiene, las drogas son malas y más cuando no la saben controlar".

El incidente que sufrió Gala Montes que provocó que la sacaran de La Casa de los Famosos

La actriz desmiente su renuncia al reality, afirmando que fue expulsada por la producción tras una emergencia.

¿Quién es Gala Montes?

Gala Montes nació el 4 de agosto de 2000 en Ciudad de México. Inició su carrera desde la infancia en la actuación y años después incursionó en la música.

Su primera aparición en televisión fue en 2007 en la serie "La niñera", y más adelante participó en producciones como "El señor de los cielos", "Diseñando tu amor" y "La mexicana y el güero".

En 2018, lanzó sus propios sencillos como cantante, sumando una nueva faceta a su trayectoria. Además, formó parte de "La Casa de los Famosos", reality show donde tuvo una polémica discusión con Adrián Marcelo y logró llegar hasta la final, ocupando el tercer lugar en la competencia.

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