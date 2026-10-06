Video revela posible fraude final de La Casa de los Famosos

La final de "La Casa de los Famosos México 2026" culminó con la victoria de Mariana Ochoa, un resultado que ha desatado una ola de controversia y acusaciones de fraude en redes sociales.
Un video, ampliamente difundido por internautas, ha avivado las sospechas, sugiriendo que la producción del popular reality show pudo haber manipulado el resultado final.
Este material audiovisual se suma a una serie de inconsistencias señaladas por el público y figuras del medio, poniendo en tela de juicio la legitimidad del triunfo de la concursante.
Tras la coronación de Mariana, la reacción de sus compañeros de encierro no pasó desapercibida.
Varios videos que circularon en plataformas digitales mostraron a algunos habitantes con gestos de incredulidad o indiferencia, lo que muchos interpretaron como una falta de aceptación de su victoria.
Cuentas especializadas en espectáculos destacaron que el ambiente en el foro no fue el esperado para una celebración, e incluso se sugirió que la llegada de Mariana fue presuntamente ignorada por algunos de los presentes.
Un comentario en redes sociales reflejó el sentir de muchos espectadores:
Se sabe que durante su estancia en La Casa de los Famosos, Mariana mantuvo una relación tensa con varios de sus compañeros durante los más de 70 días de convivencia, protagonizando diversos conflictos que escalaron en intensidad.
Entre los nombres que se mencionan con más frecuencia en relación con estas disputas se encuentran:
- Ese Pérez
- Aldo Rendón
- Memo Schutz
Anomalías en la votación que alimentan la teoría del fraude
Las acusaciones de un posible fraude no son nuevas. Semanas antes de la final, la reconocida periodista Maxine Woodside ya había adelantado que Mariana sería la ganadora, atribuyendo esta decisión a supuestos "altos mandos" de la producción.
Ante la creciente especulación, el programa decidió hacer públicos los porcentajes de votación de los finalistas.
Sin embargo, este intento de transparencia solo sirvió para que los usuarios, tras un análisis detallado, detectaran lo que consideraron "anomalías" significativas.
Durante la gala final, una gráfica en pantalla mostraba los porcentajes de los cinco finalistas, destacando una constante diferencia del 2% entre el primer y el segundo lugar, y la misma diferencia entre el segundo y el tercero.
Si se considera que el total de votos ascendió a 48 millones, un 2% representaría 960 mil votos. Los espectadores argumentaron que esta diferencia numérica no se reflejaba de manera consistente en la tabla final presentada.
Además, se generó confusión cuando la presentadora Galilea Montijo anunció el cierre de las votaciones con un total de 45 millones de sufragios, mientras que la gráfica y la tabla final mostraron un conteo superior a los 48 millones de votos.
Esta discrepancia entre el número de votos anunciado en vivo y el que se presentó en las gráficas finales ha sido uno de los puntos más cuestionados por el público, quienes lo señalan como una prueba de irregularidades.
Los resultados de "La casa de los famosos México 2026" dejaron a muchos inconformes, y una de las reacciones más enérgicas provino de Paola Suárez, amiga cercana de Karina Torres, quien obtuvo el tercer lugar.
Suárez no dudó en arremeter duramente contra la producción del reality, asegurando que el desenlace ya estaba supuestamente predefinido desde antes de la final.