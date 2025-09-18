 Trump niega conversaciones para "cambio de régimen" en Venezuela
Internacionales

Trump niega conversaciones para preparar un "cambio de régimen" en Venezuela

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha advertido que su país está en una fase de "lucha no armada", pero que si "fuera agredida por el imperio estadounidense" pasaría a la "lucha armada".

Donald Trump en Washington, EFE
Donald Trump en Washington / FOTO: EFE

El presidente de EE. UU., Donald Trump, negó este jueves haber mantenido conversaciones con miembros de su Gobierno para planear un "cambio de régimen" en Venezuela.

El mandatario republicano lo dijo a la prensa a bordo del avión presidencial Air Force One, durante su regreso a Washington tras la visita de Estado al Reino Unido.

Una periodista le preguntó a Trump si ha mantenido conversaciones con el secretario de Estado, Marco Rubio, o con líderes militares sobre un posible cambio de régimen en Venezuela, a lo que el presidente respondió con un escueto: "No, no lo he hecho".

Donald Trump en Washington - EFE

Tensión EE. UU. y Venezuela

La tensión entre EE. UU. y Venezuela se ha elevado en las últimas semanas por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe con el argumento de combatir, según Washington, el narcotráfico proveniente del país suramericano.

Según Trump, las fuerzas estadounidenses han hundido en aguas internacionales hasta ahora al menos tres embarcaciones que presuntamente transportaban drogas, matando a las personas que iban a bordo, pero Venezuela niega que fueran traficantes y califica los ataques de "ilegales".

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha advertido que su país está en una fase de "lucha no armada", pero, subraya, que si "fuera agredida por el imperio estadounidense" pasaría "inmediatamente" a la "lucha armada" para enfrentar "al grupo yanqui (estadounidense) invasor".

La Administración de Trump ofrece una recompensa de hasta 50 millones de dólares por información que conduzca a la captura de Maduro, a quien acusa de liderar el Cártel de los Soles, algo que el Gobierno venezolano niega rotundamente.

*Con información de EFE

