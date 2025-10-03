 Hamás acuerda liberar a rehenes y pide negociar plan de paz
Internacionales

Hamás acuerda liberar a rehenes y pide negociar plan de paz

Hamás señaló que acuerda liberar a "todos los prisioneros israelíes, tanto vivos como muertos", "siempre que se cumplan las condiciones sobre el terreno para el intercambio".

Bandera de Palestina, Imagen con fines ilustrativos | pixabay
Bandera de Palestina / FOTO: Imagen con fines ilustrativos | pixabay

El grupo islamista palestino, Hamás, anunció este viernes que ha decidido liberar a todos los rehenes israelíes bajo los términos expresados por el presidente de EE. UU., Donald Trump, y señaló su disposición a negociar de forma inmediata los detalles del acuerdo de paz para Gaza.

La organización dijo haber tomado esa decisión "tras un estudio exhaustivo" y "con el fin de lograr el cese de las hostilidades".

Hamás señaló que, en ese contexto, acuerda liberar a "todos los prisioneros israelíes, tanto vivos como muertos", "siempre que se cumplan las condiciones sobre el terreno para el intercambio". Mostró igualmente la voluntad de iniciar "negociaciones inmediatas a través de los mediadores" para discutir los detalles del plan.

El grupo también dijo renovar "su acuerdo para entregar la administración de la Franja de Gaza a un organismo palestino de independientes (tecnócratas), con base en el consenso nacional palestino y el apoyo árabe e islámico".

Según su nota, la propuesta de Trump sobre el futuro de la Franja de Gaza y los derechos "inherentes" del pueblo palestino "está vinculada a una postura nacional integral y se basa en las leyes y resoluciones internacionales pertinentes".

"Se debatirá en un marco nacional palestino integral. Hamás formará parte de él y contribuirá con plena responsabilidad", concluyó su nota.

Ultimátum

Este mismo viernes, Trump había dado a Hamás de plazo hasta el domingo a las 18.00 horas de Washington para aceptar el plan de paz que propuso para la Franja de Gaza y amenazó con que, de lo contrario, se desataría "un infierno como nunca antes se ha visto" contra el grupo islamista.

Foto embed
Donald Trump en la Casa Blanca - EFE

En un mensaje en su red social, Truth Social, exigió a Hamás la liberación de "TODOS LOS REHENES, INCLUYENDO LOS CUERPOS DE LOS MUERTOS, YA".

El plan de 20 puntos que presentó el lunes en la Casa Blanca, aceptado por el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, propone el fin inmediato de la guerra, la liberación de los rehenes de Hamás y la formación de un gobierno de transición para Gaza que estaría supervisado por el mandatario estadounidense y el ex primer ministro británico, Tony Blair.

Dicha hoja de ruta también contempla la desmilitarización de la Franja de Gaza y la posibilidad de negociar en el futuro un Estado palestino, algo descartado, sin embargo, por el primer ministro de Israel.

*Con información de EFE

