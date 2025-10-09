Trump sobre el acuerdo en Gaza: "No lo hice por el Premio Nobel"

El presidente de EE. UU., Donald Trump, dijo este jueves que no impulsó el acuerdo de paz entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza para ganar el Premio Nobel, sino que lo hizo "por la humanidad", a un día de que el comité anuncie el ganador del galardón.
Preguntado por la prensa en la Casa Blanca sobre sus expectativas para hacerse con ese reconocimiento, Trump afirmó que ya son ocho guerras las que ha logrado detener, incluida la de Gaza, algo que "no había pasado antes", pero negó que busque activamente el premio.
No hice esto por el Premio Nobel, lo hice por la humanidad.
Donald Trump, presidente de EE. UU.
Asimismo, el republicano criticó que Barack Obama recibiera el Nobel de la Paz en 2009 poco después de asumir la presidencia de EE. UU. y "sin hacer absolutamente nada". "Solo destruyó nuestro país"., agregó.
Trump figura entre los nominados al Premio Nobel de la Paz debido a su papel en la mediación de conflictos internacionales, incluido el reciente alto el fuego entre Israel y Hamás, aunque la decisión final del comité Nobel ya estaba en proceso antes de los últimos acontecimientos.
Trump sugiere expulsar a España de la OTAN
En declaraciones este jueves, Trump también sugirió a su homólogo finlandés, Alexander Stubb que "quizás deberían expulsar" a España de la OTAN por no cumplir con los compromisos de gasto en defensa de la alianza.
No tienen excusa para no hacerlo. Pero no pasa nada. Tal vez deberían expulsarlos de la OTAN, francamente.
Donald Trump
"Deben llamarles (a España) y averiguar por qué están rezagados. Y además les va bien, por muchas de las cosas que hemos hecho", apuntó el mandatario estadounidense desde el Despacho Oval.
El mandatario recordó que solicitó a los miembros de la alianza que aumentasen el presupuesto en defensa hasta el 5 % de su PIB y que España no lo hizo: "Creo que ustedes tendrán que empezar a hablar con España", le dijo a Stubb.
"La mayoría pensó que no iba a suceder y pasó prácticamente de manera unánime", dijo Trump, que repitió varias veces que España es el único miembro rezagado en cuanto a los compromisos de gasto en Defensa.
Trump ya había arremetido contra Madrid anteriormente por rechazar aumentar el gasto en Defensa, pero nunca antes había sugerido que fuera expulsada de la Alianza.
Tras la cumbre de los aliados de este verano, España consiguió llegar a un acuerdo con la Alianza para dedicar un máximo del 2,1 % a su presupuesto militar y pactó con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, tener flexibilidad a la hora de cumplir el compromiso del 5 %.
*Con información de EFE