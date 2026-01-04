Elecciones más importantes para América Latina en 2026

En medio de un contexto de crisis por la creciente inflación, falta de empleo, efectos de la migración y con varios países convulsionados por su situación política, social y económica, América Latina encara un 2026 incierto, con elecciones cruciales para miles de personas en la región.
Este es un calendario con las elecciones más importantes para la zona en 2026:
Costa Rica
Las elecciones generales de Costa Rica de 2026 se celebrarán el domingo 1 de febrero de 2026, en las que se elegirá al presidente, a dos vicepresidentes y a los 57 diputados que integran la Asamblea Legislativa. La segunda vuelta se celebrará el 5 de abril.
Colombia
Las elecciones legislativas de Colombia de 2026 tendrán lugar el domingo 8 de marzo, ocasión en la que se escogerán los integrantes de ambas cámaras del Congreso para el periodo 2026-2030. Más adelante, el 31 de mayo, se llevará a cabo la elección del presidente y vicepresidente de la República para el mismo periodo.
Perú
Las elecciones generales de Perú se realizarán el domingo 12 de abril de 2026, en las que se elegirá al presidente y a los vicepresidentes de la República, así como a los representantes ante el Congreso y el Parlamento Andino para el periodo 2026-2031. La segunda vuelta electoral está programada para el mismo domingo 12 de abril.
Brasil
Las elecciones generales de Brasil se celebrarán el 4 de octubre de 2026, con el fin de elegir al presidente, al vicepresidente, a los miembros del Congreso Nacional, a los gobernadores y vicegobernadores, así como a las asambleas legislativas de todas las unidades federativas y al consejo distrital de Fernando de Noronha. Si ningún candidato a la Presidencia o a una gobernación alcanza la mayoría de votos válidos en la primera vuelta, se realizará una segunda vuelta el 25 de octubre.
Otras elecciones:
Las elecciones para la Cámara de Representantes de EE. UU. de 2026 se celebrarán el martes 3 de noviembre de ese año, en el marco de las elecciones de medio término que tendrán lugar durante el segundo mandato no consecutivo del presidente Donald Trump. En esta jornada, los votantes elegirán a los representantes de los 435 distritos congresionales de los 50 estados, además de cinco de los seis delegados sin voto del Distrito de Columbia y de los territorios habitados del país.
En el Caribe, las autoridades de Haití de transición han anunciado la realización de elecciones legislativas y presidenciales en 2026, en medio de una profunda crisis política y el avance de las pandillas que dominan casi por completo Puerto Príncipe. Haití, el país más pobre de América, lleva nueve años sin celebrar comicios y permanece sin presidente desde el asesinato de Jovenel Moïse en julio de 2021.