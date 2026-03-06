 Trump asegura que el Gobierno de Cuba "va a caer muy pronto"
Internacionales

Trump asegura que el Gobierno de Cuba "va a caer muy pronto"

Trump insistió en que Cuba sería el próximo blanco tras una "exitosa" campaña en Irán, que hoy llega a su séptimo día.

Donald Trump, presidente de EE. UU., EFE
Donald Trump, presidente de EE. UU. / FOTO: EFE

El presidente de EE. UU., Donald Trump, aseguró este viernes que el Gobierno de Cuba caerá "muy pronto" y reiteró que La Habana tiene "muchísimas ganas" de negociar con Washington, según la cadena CNN.

En una entrevista sobre la operación militar lanzada por EE. UU. e Israel contra Irán, Trump insistió en que la isla comunista sería el próximo blanco tras una "exitosa" campaña en el país persa, que hoy llega a su séptimo día y en cuyos ataques iniciales murió el líder supremo iraní, Alí Jameneí, y gran parte de su cúpula.

"Cuba va a caer muy pronto, por cierto, sin relación alguna, pero Cuba también va a caer. Tienen muchísimas ganas de llegar a un acuerdo", dijo al medio estadounidense en una breve conversación telefónica.

Según el presidente estadounidense, los cubanos "quieren llegar a un acuerdo", negociaciones de las que ha encargado a su secretario de Estado, el cubano-estadounidense Marco Rubio. "Veremos cómo sale. Ahora mismo estamos muy centrados en esto", indicó. "Tenemos tiempo de sobra, pero Cuba está lista, después de 50 años. Llevo 50 años observándola", agregó.

"La cereza del pastel"

Un día antes, Trump advirtió que La Habana está "desesperada" por lograr un trato con su Administración de forma inmediata y aseguró que "solo es cuestión de tiempo" de que dirijan la mira hacia el país caribeño, dando a entender que la campaña militar contra Irán ha desviado algo el foco de la Casa Blanca.

Foto embed
Donald Trump habla con los medios en la Casa Blanca - EFE

También dijo este jueves, en entrevista con Politico, que la caída de Cuba sería "la cereza del pastel" de después del operativo de enero pasado en el que EE. UU. capturó a Nicolás Maduro, el más cercano aliado de La Habana.

Trump ha puesto como ejemplo la colaboración "maravillosa" con el Gobierno interino de la chavista Decly Rodríguez, con el que Washington anunció este jueves que restablecerá relaciones después de décadas de alejamiento.

Durante las últimas semanas, medios estadounidenses han informado sobre contactos entre el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y un nieto del expresidente cubano Raúl Castro, Raúl Guillermo Rodríguez Castro.

Estos reportes hablan de contactos más que de negociaciones, y señalan supuestas conversaciones sobre posibles y futuras reformas económicas graduales en la isla y una retirada escalonada de las sanciones de Washington.

*Con información de EFE

