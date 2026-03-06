 Trump exige la "rendición incondicional" de Irán
Internacionales

Trump exige la "rendición incondicional" de Irán

"¡No habrá acuerdo con Irán, salvo una rendición incondicional!", advirtió el presidente estadounidense, Donald Trump.

Donald Trump en la Casa Blanca, EFE
Donald Trump en la Casa Blanca / FOTO: EFE

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este viernes que "no habrá acuerdo" con Irán y que solo aceptará una "rendición incondicional" de ese país, cuando se cumple la primera semana desde el inicio del ataque de Israel y EE. UU.

"¡No habrá acuerdo con Irán, salvo una RENDICIÓN INCONDICIONAL! Tras eso y tras la elección de un líder GRANDE Y ACEPTABLE, nosotros, junto con muchos de nuestros maravillosos y valientes aliados y socios, trabajaremos incansablemente para rescatar a Irán del borde de la destrucción, haciéndolo económicamente más grande, mejor y más fuerte que nunca", aseguró Trump en su red Truth Social.

Replicando el eslogan con el que llegó a la Casa Blanca (Hacer América Grande de Nuevo), apuntó que Irán tendrá un gran futuro: "¡HAGAMOS A IRÁN GRANDE DE NUEVO (MIGA)!", escribió el mandatario, cuando la guerra que lanzó junto a Israel contra la República Islámica llega a su séptimo día.

Foto embed
Donald Trump en la Casa Blanca - EFE

No participará en nombramiento del nuevo líder iraní

En tanto, el embajador de Irán en Moscú, Kazem Jalali, afirmó que Trump no tiene ninguna posibilidad de participar en el nombramiento del nuevo líder iraní, tras el asesinato del ayatolá Ali Jameneí.

"Nuestro líder supremo es elegido por la Asamblea de Expertos. No se dan las condiciones para que él (Trump) negocie con nosotros sobre este asunto. (...) Ahora (Trump) dice que quiere formar parte del proceso, pero no habrá tales 'noticias'", dijo el diplomático en una entrevista con la televisión pública.

El diplomático agregó que esa posibilidad fue recibida en Teherán como una anécdota.

En cuanto a la posibilidad de una operación terrestre contra la República Islámica, Jalali afirmó que no la temen. "Que se acerquen a nuestras fronteras, podremos eliminarlos a todos allí. Ahora mismo, están atacando desde lejos, desde el aire", apuntó.

Con todo, aseguró que Teherán no se cierra a una salida diplomática a la crisis, ya que "nunca abandonó las negociaciones", pero que no capitulará. "No pueden obligarnos a la rendición mediante la guerra", espetó.

*Con información de EFE

