"Black Demon", recapturado tras fuga, es ligado a proceso

El Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Santa Rosa resolvió este jueves, 23 de octubre, ligar a proceso penal a Byron Eduardo Fajardo Revolorio, alias "Black Demon", el primero de los reos fugados de la cárcel Fraijanes II que fue recapturado.
La audiencia de primera declaración por el caso que se sigue en su contra tras la evasión se llevó a cabo esta mañana. En el marco de la misma, la Fiscalía de Distrito de la referida localidad presentó los indicios correspondientes para respaldar los señalamientos contra el sindicado.
Tras analizar sus argumentos y los planteamientos de la defensa, el juez a cargo del caso resolvió dictar auto de procesamiento contra Fajardo Revolorio por los delitos de portación ilegal de arma de fuego y encubrimiento propio.
Fajardo Revolorio fue capturado en 2004 por presuntamente haber participado en la masacre de cuatro menores y su madre. Permanecía recluido en Fraijanes II, pero en las últimas semanas evadió la seguridad y dejó esas instalaciones, al igual que otros 19 privados de libertad.
Cómplices detenidos
Alias "Black Demon", líder de la clica Latin Family, fue recapturado el 13 de octubre en la colonia Linda Vista, Pueblo Nuevo Viñas, Santa Rosa. El sospechoso iba armado con una pistola con reporte de robo del 19 de mayo en San Miguel Petapa.
Otros dos pandilleros que lo cuidaban también fueron detenidos y en la misma audiencia que se llevó a cabo en las últimas horas se dilucidó la situación legal de uno de ellos.
De acuerdo con la información compartida por el MP, el individuo fue ligado a proceso penal por los delitos de encubrimiento propio, tenencia ilegal de municiones y cooperación para la evasión.
Mientras tanot, la otra detenida, que es hermana del reo fugado, no fue trasladada a la judicatura, por lo que su audiencia fue reprogramada para el 5 de noviembre de 2025.
