Primer frente frío de la temporada

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó la noche de este jueves 30 de octubre que existe un frente frío al norte del país, el primero de la temporada, el cual ha generado abundante nubosidad del norte al centro del país con algunas lluvias y Iloviznas intermitentes así como neblina en zonas montañosas.
El Insivumeh detalló que el viento proveniente del norte mantiene velocidades entre los 30 a 40 kilómetros por hora en Altiplano Central, Valles de Oriente y algunas zonas de Occidente.
Estas condiciones prevalecerán durante el resto de la noche, pudiéndose extender durante la madrugada del viernes 31 de octubre.
Un frente frío es el desplazamiento de una masa de aire frío que avanza sobre una región con aire más cálido, provocando cambios bruscos en las condiciones atmosféricas. Su llegada suele generar descenso de temperatura, aumento de nubosidad, lluvias, neblina y vientos fuertes del norte, además de una sensación térmica más baja. Estos fenómenos son comunes durante la transición hacia la época fría en el país.
De acuerdo con la perspectiva meteorológica del Insivumeh, durante la temporada 2025-2026 se podrían presentar hasta 16 frentes fríos, específicamente entre octubre y abril.
Pronóstico meteorológico trimestral
De acuerdo con la información compartida por el ente científico, la perspectiva climática para el último trimestre de 2025 marca que en el transcurso de octubre se prevé una disminución de la precipitación en la mayor parte del territorio nacional.
Añadió que, aunque se tenía prevista la posibilidad de persistencia de condiciones neutras hasta finales del año, el pronóstico más reciente indica una transición hacia condiciones de La Niña para el período entre octubre y diciembre.
El referido fenómeno favorece lluvias arriba de lo normal en algunas regiones, por lo que, aunque se espera una reducción de las precipitaciones, estas no disminuirán tanto como lo habitual en esta época del año.
Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas, 89.7*