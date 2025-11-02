Reacciones por la muerte de la exmagistrada Blanca Stalling

Después de que se confirmara la muerte de la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Blanca Stalling, diversas personas e instituciones reaccionaron con distintos tipos de mensaje. Entre las muestras de dolor se destacó una esquela publicada por el Instituto de la Defensa Publico Penal (IDPP), en donde Stalling fungió como directora.
Manifestamos nuestras más sinceras condolencias a la familia y rogamos a Dios que les conceda fortaleza por tan irreparable pérdida", pronunció la IDPP.
Otra de las reacciones que se destacó en las redes sociales fue la del ex jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, quien afirmó que elegía perdonar.
Falleció Blanca Stalling. Su actuar me causó profundo dolor a mí, a mi familia, a mis amigos y a la justicia de Guatemala",
Juan Francisco Sandoval, exjefe de la FECI.
Sin embargo, el Sandoval agregó: "Aun así, elijo perdonar, porque el perdón libera más que el rencor". En otra parte de su reacción, deseó "que se encuentre la paz y la justicia que el país aún busca".
Más muestras de dolor por Stalling
Otro personaje que manifestó su pesar por el fallecimiento fue el ciudadano ruso Igor Bitkov, quien expresó dolor por la pérdida física de la exmagistrada.
Qué grande dolor sentimos de despedirnos de Blanca Stalling. Una de las mujeres más valientes, honestas e inteligentes que conocía en mi vida", declaró Bitkov.
El ruso añadió que a Stalling "le tocó sufrir mucho por defender sus valores, por ser justa y recta". "Qué en paz descanse querida Blanca", finalizó Bitkov.
Mientras tanto, otras voces coincidieron en pedir justicia divina, luego de recordar los señalamientos contra la profesional del derecho y los casos en los que se le mencionó directamente.