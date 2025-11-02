 Reacciones por la muerte de la exmagistrada Blanca Stalling
Nacionales

Figuras e instituciones expresan su reacción por la muerte de la exmagistrada Blanca Stalling

"Elijo perdonar", declaró el exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, tras conocer el deceso de la exmagistrada de la CSJ, Blanca Stalling.

Compartir:
Blanca Stalling fungió como magistrada de la CSJ del 2014 al 2023., Archivo.
Blanca Stalling fungió como magistrada de la CSJ del 2014 al 2023. / FOTO: Archivo.

Después de que se confirmara la muerte de la exmagistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Blanca Stalling, diversas personas e instituciones reaccionaron con distintos tipos de mensaje. Entre las muestras de dolor se destacó una esquela publicada por el Instituto de la Defensa Publico Penal (IDPP), en donde Stalling fungió como directora.

Manifestamos nuestras más sinceras condolencias a la familia y rogamos a Dios que les conceda fortaleza por tan irreparable pérdida", pronunció la IDPP.

Otra de las reacciones que se destacó en las redes sociales fue la del ex jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, quien afirmó que elegía perdonar.

Falleció Blanca Stalling. Su actuar me causó profundo dolor a mí, a mi familia, a mis amigos y a la justicia de Guatemala",   

Juan Francisco Sandoval, exjefe de la FECI.

Sin embargo, el Sandoval agregó: "Aun así, elijo perdonar, porque el perdón libera más que el rencor". En otra parte de su reacción, deseó "que se encuentre la paz y la justicia que el país aún busca".

En otras noticias: PNC erradica marihuana valorada en más de Q6 millones

PNC erradica marihuana valorada en más de Q6 millones

Agentes de la PNC erradicaron más de 17 mil plantas de marihuana en fase de aprovechamiento, ubicadas en Las Cruces, Petén.

Más muestras de dolor por Stalling

Otro personaje que manifestó su pesar por el fallecimiento fue el ciudadano ruso Igor Bitkov, quien expresó dolor por la pérdida física de la exmagistrada.

Qué grande dolor sentimos de despedirnos de Blanca Stalling. Una de las mujeres más valientes, honestas e inteligentes que conocía en mi vida", declaró Bitkov.  

El ruso añadió que a Stalling "le tocó sufrir mucho por defender sus valores, por ser justa y recta". "Qué en paz descanse querida Blanca", finalizó Bitkov.

Mientras tanto, otras voces coincidieron en pedir justicia divina, luego de recordar los señalamientos contra la profesional del derecho y los casos en los que se le mencionó directamente.

Confirman muerte de la exmagistrada Blanca Stalling

Familiares y amigos confirmaron acerca del deceso de Blanca Stalling, quien fungió como magistrada de la CSJ.

En Portada

Confirman muerte de la exmagistrada Blanca Stallingt
Nacionales

Confirman muerte de la exmagistrada Blanca Stalling

05:21 PM, Nov 02
Al menos 8 fallecidos en accidente de picop en Huehuetenangot
Nacionales

Al menos 8 fallecidos en accidente de picop en Huehuetenango

03:12 PM, Nov 02
Video muestra el momento del ataque que mató al alcalde de Uruapant
Internacionales

Video muestra el momento del ataque que mató al alcalde de Uruapan

12:00 PM, Nov 02
Óscar Garzón se consagra campeón de la Vuelta a Guatemala 2025t
Deportes

Óscar Garzón se consagra campeón de la Vuelta a Guatemala 2025

01:07 PM, Nov 02

Temas

GuatemalaFútbolJuegos CentroamericanosNoticias de GuatemalaMundial 2026Corrupción#64VueltaaGuateSeguridad#liganacionalSeguridad vialFutbol Guatemalteco
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos