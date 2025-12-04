 Desaparición de hombre en Sumpango: Investigación en curso
Nacionales

Investigan caso de desaparición de un hombre en Sumpango

La hija del afectado denunció ante las autoridades que desconoce el paradero de su padre desde el pasado 14 de noviembre.

Personal del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil realizando allanamientos., archivo: EU
Personal del Ministerio Público y de la Policía Nacional Civil realizando allanamientos. / FOTO: archivo: EU

El Ministerio Público (MP) implementó este jueves, 4 de diciembre, un operativo en seguimiento de la investigación que se abrió por la desaparición de un hombre en la aldea Las Flores, en el municipio de Sumpango, Sacatepéquez.

El Departamento de Información y Prensa del ente investigador explicó que la Agencia Fiscal en esa localidad trabaja en coordinación con la Fiscalía Regional VII Centro Occidente y con acompañamiento de la Policía Nacional Civil para profundizar en este caso.

Está en desarrollo una serie de diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en inmuebles ubicados en la referida aldea.

"El operativo se realiza en respuesta a una denuncia presentada por una mujer, quien indicó que su progenitor desapareció el 14 de noviembre del año en curso, luego de consumir bebidas alcohólicas en esa localidad", detalló la oficina.

Agregó que el objetivo es localizar al hombre desaparecido, algunas de sus pertenencias o cualquier rastro que ayude a dar con su paradero.

