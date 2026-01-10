Salud emite nuevas recomendaciones por brote de sarampión

En el tema de brotes de sarampión, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) emitió un comunicado este sábado (10/01/2026) para hacer un llamado a toda la población, especialmente a las personas que viven en el departamento de Sololá, particularmente en el municipio de Santiago Atitlán.
La cartera de Salud también pidió prestar atención a quienes hayan viajado o participado en actividades del citado municipio, entre el 10 y el 14 de diciembre de 2025.
El sarampión es una enfermedad muy contagiosa, prevenible mediante vacunación", precisó la cartera de Salud en la misiva.
Principales síntomas
Salud reportó que las señales más significativas de este padecimiento son:
- Fiebre,
- Erupción o manchas en la piel,
- Tos,
- Secreción nasal,
- Ojos rojos,
- Conjuntivitis.
Medidas de prevención
Además, la entidad pidió a las personas que sospechan tener la enfermedad que utilicen una mascarilla o respirador (N95) ajustado y eviten el contacto con otras personas.
Finalmente, "se recomienda revisar su esquema de vacunación y especialmente el de sus hijas e hijos, y seguir las recomendaciones emitidas por las autoridades de salud".
Fue el pasado viernes 9 de enero de 2026 cuando el Ministerio de Salud confirmó el hallazgo de cinco casos positivos de sarampión. La cartera encargada notificó que, tras el hallazgo de un positivo, hizo pruebas en otras personas, dando como resultado el positivo de un total de cinco pacientes.
La citada cartera, por medio de la Dirección de Epidemiología y Gestión del Riesgo (DIGER) hizo los avisos correspondientes, explicando que el primer caso ocurrió en un hombre de origen salvadoreño y con residencia en el vecino país.
Por esa razón, las autoridades realizaron los procedimientos correspondientes con la persona afectada y los pacientes detectados, conforme al protocolo e investigación correspondiente.