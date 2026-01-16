Baldetti recibe autorización para permanecer en su vivienda

La ex vicepresidenta de la República, Roxana Baldetti, fue beneficiada con un permiso para poder salir temporalmente de la prisión. La resolución fue emitida por el Juzgado de Mayor Riesgo B, que tomó en cuenta los planteamientos de la defensa relacionados con complicaciones de salud que presenta la sindicada como consecuencia de un procedimiento al que fue sometida.
De acuerdo con la información compartida, se le practicó una intervención quirúrgica a la exfuncionaria y esto generó que perdiera la movilidad en sus extremidades.
El Sistema Penitenciario indicó que no tenía la capacidad para atender a la exfuncionaria en el centro de detención donde se encontraba, por lo que el órgano jurisdiccional autorizó que deje la cárcel y pueda permanecer las 24 horas en su residencia mientras está en recuperación.
Roxana Baldetti está implicada en varios casos de corrupción, entre ellos "La Línea", "Agua Mágica", "Cooptación del Estado" y "RIC", y lleva aproximadamente nueve años en prisión.
* Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7