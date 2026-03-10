Descubren dos cuerpos abandonados en carretera de Palencia

Los cuerpos sin vida de dos personas fueron localizados en horas de la mañana de este martes, 10 de marzo, en el kilómetro 37 de la ruta hacia el sector "el Paraíso", en jurisdicción del municipio de Palencia, Guatemala.
Los Bomberos Municipales Departamentales dieron a conocer que a su centro de llamadas ingresaron múltiples alertas para reportar que había dos personas a a orillas de la cinta asfáltica. Estaban heridas y en estado inconsciente.
Los técnicos en urgencias médicas de la estación de Palencia se movilizaron al lugar para atender a los afectados y, al evaluarlos, confirmaron que ya no contaban con signos vitales.
De acuerdo con la institución, las víctimas mortales son dos hombres que presentaban múltiples señales de violencia. Hasta el momento, no han podido ser identificados.
Los socorristas notificaron a las autoridades correspondientes y permanecieron en el lugar en calidad de prevención.
También acudieron al sector los agentes de la Policía Nacional Civil y cerraron el área para quedar a la espera de que se presentaran los fiscales del Ministerio Público para proceder a recabar evidencias y gestionar el traslado de los cuerpos a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses.
Reciente hallazgo
Los cuerpos sin vida de dos personas fueron localizados anoche en una ladera del kilómetro 15.5 de la ruta que conduce hacia la aldea San José Nacahuil, en el municipio de San Pedro Ayampuc, Guatemala.
De acuerdo con la información compartida por los Bomberos Voluntarios, las víctimas presentaban señales de violencia y se encontraban atadas de pies y manos y envueltas en sábanas.
"Los cuerpos presentan marcas de estrangulamiento. Al confirmar los fallecimientos, se procedió a dar aviso a las autoridades para los trámites de rigor", dijo Oscar Sánchez, vocero de la institución.
Agregó que, hasta el momento, ninguna de las dos personas ha podido ser identificada. Únicamente se pudo establecer que se trata de un hombre y una mujer, pero no se logró determinar su edad aproximada.