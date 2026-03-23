 Porras entrega pruebas de descargo
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Porras entrega pruebas de descargo

Walter Brener Vásquez y Consuelo Porras fueron los últimos en entregar sus pruebas de descargó en la comisión de postulación del MP.

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Comisión postuladora del MP, Foto Ángel Oliva
Comisión postuladora del MP / FOTO: Foto Ángel Oliva

A través de un representante, la fiscal general Consuelo Porras, entregó sus pruebas de descargo a la comisión de postulación para la elección de fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP), este lunes 23 de marzo. 

En el último día de recepción de pruebas de descargos, el abogado, Walter Brener Vásquez, fue el primero en acudir a la entregar la documentación con la que busca desvanecer los señalamientos aceptados en su contra por la Postuladora. 

Por medio de una mensajera, acompañada de una maleta, la actual fiscal general, hizo entrega de la documentación con la que busca desvanecer los más de señalamientos en su contra

Dicha comisión aceptó para su trámite cinco impedimentos presentados contra Porras y rechazó 20 señalamientos. 

Las tachas admitidas se relacionan con el presunto plagio de una tesis de doctorado, litigio malicioso contra operadores de justicia, falta al acceso de la información pública, criminalización, por debilitar investigaciones penales, y por favorecer a actores señalados de corrupción. 

Elección de fiscal general

La actual jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, fue designada inicialmente en 2018 por el presidente en aquel momento, Jimmy Morales (2016-2020), y ratificada en 2022 por Alejandro Giammattei (2020-2024), por lo que finalizaría su gestión en mayo del presente año al cumplir su período reglamentario de cuatro años.

El nuevo fiscal general será elegido por el presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, de un listado de seis candidatos, como establece la ley del país.

Dicho listado será determinado por una comisión de postulación, conformada por el presidente del Organismo Judicial, la presidenta del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, el presidente del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala y los decanos de las facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales de las universidades del país.

La designación en el cargo será a partir del próximo 17 de mayo y tendrá una validez por cuatro años, hasta la misma fecha en 2030.

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Con información de Ángel Oliva, Emisoras Unidas 89.7*

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