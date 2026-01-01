Claves para superar la cuesta de enero en 2026

El inicio del año suele representar un reto para el bolsillo de miles de familias. La llamada cuesta de enero se hace sentir con fuerza tras las celebraciones de fin de año, cuando los gastos se elevan y los ingresos permanecen estables. Para el primer mes de 2026, especialistas en finanzas personales coinciden en que la clave para superar este periodo está en la planificación, la disciplina y el control del dinero.
Este fenómeno económico se origina, principalmente, por el exceso de consumo en diciembre, la ausencia de una estrategia financiera clara y el incremento estacional de precios en productos y servicios básicos como alimentos, transporte y educación. Sin embargo, con ajustes oportunos, es posible reducir su impacto y encaminarse hacia un año económicamente más estable.
Ordenar finanzas mediante un presupuesto realista
El primer paso es ordenar las finanzas mediante un presupuesto realista. Identificar cuánto se gana y en qué se gasta permite tener una visión clara de la situación actual. Separar los gastos fijos —como alquiler, servicios y transporte— de los variables ayuda a tomar mejores decisiones y reservar una parte para el ahorro, aunque sea mínima.
Otro hábito clave es dar seguimiento a los gastos diarios. Registrar cada compra, por pequeña que parezca, facilita detectar fugas de dinero que pasan desapercibidas y que, acumuladas, afectan el presupuesto mensual. Hoy en día, existen aplicaciones móviles que simplifican esta tarea.
Prioriza lo indespensable
Durante enero, es fundamental priorizar lo indispensable. Cubrir primero alimentación, servicios básicos y obligaciones financieras evita atrasos y recargos. Las compras innecesarias pueden esperar hasta recuperar el equilibrio económico.
También resulta útil recortar los llamados "gastos hormiga", como comidas fuera de casa o compras impulsivas. Pequeños cambios en la rutina diaria pueden traducirse en un ahorro significativo a fin de mes.
Además, explorar fuentes de ingreso adicionales —venta de artículos, trabajos temporales o servicios independientes— puede brindar un respiro financiero. Finalmente, establecer metas económicas claras para 2026, como reducir deudas o incrementar el ahorro, permite convertir la cuesta de enero en una oportunidad para mejorar la salud financiera a largo plazo.