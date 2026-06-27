Muere presentadora de TV tras ser brutalmente arrollada

La presentadora de televisión argentina Ernestina Pais murió a los 54 años luego de sufrir un accidente ferroviario en un paso a nivel de San Isidro, en la provincia de Buenos Aires, hecho que ha conmocionado al mundo del espectáculo del país sudamericano.
De acuerdo con medios locales, el accidente ocurrió alrededor de las 19:25 horas de Argentina, cuando la conductora intentaba cruzar las vías en la intersección de las calles Sáenz Peña y El Cano. Por causas que aún son investigadas, fue embestida por una formación ferroviaria y perdió la vida en el lugar debido a las graves lesiones sufridas, principalmente en el rostro.
Las autoridades iniciaron diligencias para esclarecer lo sucedido. Las primeras averiguaciones apuntan a que tanto la barrera como el sistema de señalización funcionaban correctamente al momento del siniestro. Además, no se reportaron testigos presenciales del impacto.
Video del momento en el que ocurrió el accidente
Equipos de bomberos y agentes de la policía local acudieron al sitio para atender la emergencia y realizar las labores correspondientes. Mientras tanto, la noticia ha generado consternación entre colegas, seguidores y figuras del entretenimiento argentino.
En redes sociales comenzó a circular un video que supuestamente muestra el momento del accidente, imágenes que rápidamente se viralizaron debido a la magnitud del impacto. Sin embargo, las autoridades aún no han confirmado la autenticidad de la grabación.
Ernestina Pais fue una de las conductoras más reconocidas de la televisión argentina y participó en diversos programas de entretenimiento a lo largo de su trayectoria, consolidándose como una figura popular dentro de la industria televisiva del país.