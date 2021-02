Hermana de Mariah Carey la demanda por revelar intimidades

Mariah Carey fue demandada por su hermana mayor Alison, quien asegura que la ha humillado públicamente al revelar ciertos secretos familiares.

Las intimidades las contó la cantante en su biografía “The Meaning of Mariah Carey”, que salió a la venta el pasado mes de septiembre.

En el libro, la estrella del pop aseguraba que ella la había drogado cuando era niña, que otro de sus hermanos la maltrataba físicamente, y que uno de los novios de su madre amenazó con matarla cuando ella decidió dejar la relación.

Alison Carey must be working so hard to collect the money to buy Mariah's memoir and now she want to sues Mariah, so she can buy more copy of Mariah's memoir omggg 🥺♥️ Her mind omgggg 🤭 https://t.co/9Z9UhKqOKC

— Bianca Storm 💕 (@Bianca_Storm69) February 2, 2021