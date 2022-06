Rosalía se pasea sin pudor alguno en microtanga en las calles de Grecia

En los últimos días, se ha podido ver a la cantante española Rosalía disfrutando de unas merecidas vacaciones. Para esta ocasión, la joven eligió Santorini, Grecia como destino de relajación junto a su pareja, el cantante puertorriqueño, Rauw Alejandro.

Ambos, por medio de sus redes sociales han compartido diferentes videos y fotografías de lo bien que se la están pasando.

La primer postal de Rosalía desde dicho lugar llegó durante el fin de semana pasado, en ella, la famosa aparece tomando el sol, en un diminuto bikini. “Que me ponga en el sol que me derrito. El mal de ojos que me manden me lo quito”, lleva por titulo la publicación que supera los más de dos millones de likes.

Cabe resaltar que dicho texto pertenece a una de sus canciones, la cual lleva por nombre “Biscochito”.

Posteriormente, la joven presumió su esbelta figura al dejarse ver en un bikini en color rosa.

Pero eso no fue todo, ya que para pasear por las calles de dicho lugar, la joven optó por un vestido que dejó muy poco a la imaginación.

En la foto, Rosalía aparece luciendo un vestido traslucido, el cual deja al descubierto su microtanga.

Por su parte, el boricua subió una foto en la que ambos aparecen sumergidos en lo que parece ser un jacuzzi.

Rosalía sigue arrasando con su música…

Actualmente, la intérprete de canciones como “La fama” y “La noche de anoche”, cuenta con más de 20 millones de seguidores en Instagram.

Recordemos que fue hace tan solo unos meses atrás cuando la estrella española lanzó su nuevo material discográfico.

El álbum lleva por nombre “Motomami” y logró conquistar a sus miles de admiradores en el mundo.

Recientemente, la estrella reveló algunas de las fechas de su próximo tour, en las cuales se incluye a Colombia, México, Chile, Estados Unidos y España.