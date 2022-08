La estrella de “Grease”, Olivia Newton-John, fallece a los 73 años

La cantante y actriz australiana Olivia Newton-John, que saltó a la fama mundial por su papel en el taquillero film musical “Grease”, murió el lunes a los 73 años, informó su familia.

Dos décadas después de ser diagnosticada de cáncer de mama, Newton-John “falleció pacíficamente en su rancho en el sur de California esta mañana, rodeada de familiares y amigos”, dijo su esposo, John Easterling, en un comunicado publicado en las cuentas oficiales de la actriz en redes sociales.

Minutos después de su deceso, el esposo de Newton-John recordó la importancia de la lucha contra el cáncer de mama. “Olivia ha sido un símbolo de triunfos y esperanza durante más de 30 años compartiendo su viaje con el cáncer de mama. Su inspiración curativa y experiencia pionera con la medicina vegetal continúa con el Fondo de la Fundación Olivia Newton-John, dedicado a la investigación de la medicina vegetal y el cáncer. En lugar de flores, la familia pide que cualquier donación se haga en su memoria al Fondo de la Fundación Olivia Newton-John”, añadió en el comunicado.

Newton-John, que desarrolló su carrera a lo largo de cinco décadas, consagró gran parte de su tiempo a actividades de caridad desde que en 1992 fue diagnosticada con cáncer de mama.

La estrella nacida en Gran Bretaña y que creció en Australia dedicó varios álbumes y conciertos a recaudar fondos para la investigación y la detección temprana de la enfermedad, incluyendo la construcción de un centro de salud en su hogar adoptivo de Melbourne, que lleva su nombre.

El inicio de su carrera

La australiana inició su carrera musical en un grupo femenino llamado Sol Four, con su primer álbum “If not for you”, el cual grabó en 1971. Pero fue en 1975, que la joven artista decidió mudarse a Estados Unidos en donde tuvo un rápido ascenso a la fama como cantante de música pop y country.

Con información de AFP y Wikipedia