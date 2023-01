¿Quiénes son los famosos más seguidos en Instagram? Descúbrelo

Instagram es una plataforma de las más populares en el mundo donde los usuarios pueden compartir fotos y videos. También permite interactuar con otros perfiles reaccionando a las publicaciones con “likes”, emojis, o “me gusta”.

Está claro que quienes más hacen uso de esta aplicación son las celebridades y son ellos también quienes tiene más seguidores. En este ranking existen 50 personas que son muy reconocidas en todo el mundo y que tienen muchos fanáticos.

Existen 5 perfiles de esta app en todo el mundo que tienen el mayor número de fanáticos. ¿Quieres saber cuáles son?

5. Selena Gómez

La cantante se ha posicionado en el top de los 5 perfiles de Instagram con más seguidores y que bien lo ha hecho. Su fama ha crecido gracias a canciones como “Same old love”, “Lose you to love me” y “Kill’em with kindness”. A la fecha, Selena acumula 365 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram.

4. Kylie Jenner

La empresaria es la primera integrante del clan Kardashian Jenner en entrar a este top 5 de perfiles con más seguidores en Instagram. Para muchos de sus fanáticos es considerada la reina de esta aplicación.

Cabe resaltar que esta mujer tiene su propia marca de cosméticos. A la fecha, la socialité tiene más de 3760 millones en la plataforma y este número asciende con cada éxito.

3. Lionel Messi

El futbolista argentino Lionel Messi se ha ganado el cuarto lugar en este top de perfiles con más seguidores en Instagram .Es claro que en este ranking no podía faltar el astro del fútbol pues es considerado como uno de los mejores en este deporte.

Después de ganar la Copa del Mundo Qatar 2022, el argentino aumentó su lista de fans y ahora tiene 408 millones.

2. Cristiano Ronaldo

El futbolista portugués se ha convertido en el hombre más seguido en esta red social. El deportista no solo usa su perfil de Instagram para publicar cosas sobre su vida familiar sino también para generar ingresos por publicidad. CR7 tiene 521 millones de fans es una cifra que va en aumento. Cada vez que el futbolista acumula títulos y campeonatos más personas empiezan a seguirlo.

1. Instagram

La sorpresa para muchos usuarios de Instagram es que pensaban que el número 1 de este top sería un personaje público. La cuenta oficial de esta aplicación es la que gana con más de 581 millones de seguidores. A medida que nuevos usuarios se unen a la plataforma, es posible que este número siga creciendo.

Otros 45 cuentas de Instagram con más seguidores

Dwayne “The Rock” Johnson (@therock): 328.000.000 de seguidores Kim Kardashian (@kimkardashian): 324.000.000 de seguidores Ariana Grande (@arianagrande): 322.000.000 de seguidores Beyoncé (@beyonce): 268.000.000 de seguidores Kendal Jenner (@kendalljenner): 248.000.000 de seguidores Justin Bieber (@justinbieber): 248.000.000 de seguidores NatGeo (@natgeo): 232.000.000 de seguidores Nike (@nike): 229.000.000 de seguidores Taylor Swift (@taylorswift): 218.000.0000 de seguidores Jennifer Lopez (@jlo): 217.000.000 de seguidores Virat Kohli (@virat.kohli): 207.000.000 de seguidores Nicki Minaj (@nickiminaj): 198.000.000 de seguidores Miley Cyrus (@mileycyrus): 178.000.000 de seguidores Neymar Jr. (@neymarjr): 176.000.000 de seguidores Katy Perry (@katyperry): 167.000.000 de seguidores Kevin Hart (@kevinhart4real): 149.000.000 de seguidores Zendaya (@zendaya): 148.000.000 de seguidores Cardi B (@iamcardib): 137.000.000 de seguidores Demi Lovato (@ddlovato): 137.000.000 de seguidores Rihanna (@badgalriri): 133.000.000 de seguidores LeBron James (@kingjames): 127.000.000 de seguidores Ellen DeGeners (@theellenshow): 123.000.000 de seguidores Real Madrid C.F. (@realmadrid): 121.000.000 de seguidores FC Barcelona (@fcbarcelona): 110.000.000 de seguidores Drake (@champagnepapi): 116.000.000 de seguidores Chris Brown (@chrisbrownofficial): 115.000.000 de seguidores Billie Eilish (@billieeilish): 104.000.000 de seguidores UEFA CHAMPIONS LEAGUE (@championsleague): 95.700.000 de seguidores DUA LIPA (@dualipa): 85.200.000 de seguidores Gal Gadot (@gal_gadot): 84.000.000 de seguidores Vin Diesel (@vindiesel): 81.700.000 de seguidores Priyanka Chopra (@priyankachopra): 80.300.000 de seguidores Lalisa Manoban (@lalalalisa_m): 80.000.000 de seguidores Khaby Lame (@khaby00): 78.600.000 de seguidores NASA (@nasa): 79.400.000 de seguidores Shakira (@shakira): 75.800.000 de seguidores Gigi Hadid (@gigihadid): 74.900.000 de seguidores Snoop Dogg (@snoopdogg): 74.600.000 de seguidores David Beckham (@davidbeckham): 74.600.000 de seguidores Shraddha Kapoor (@shraddhakapoor): 73.400.000 de seguidores Victoria’s Secret (@victoriassecret): 73.000.000 de seguidores Kylian Mbappé (@k.mbappe): 72.400.000 de seguidores Neha Kakkar (@nehakakkar): 70.300.000 de seguidores Shawn Mendes (@shawnmendes): 69.500.000 de seguidores NBA (@nba): 69.100.000 de seguidores