¿Estado delicado? Mánager de Paquita la del Barrio habla sobre su estado de salud

Paquita la del Barrio ha tenido que cancelar varias de sus presentaciones a causa de sus problemas de salud, por lo que incluso se le ha visto en silla de ruedas. Ahora su mánager habla sobre su estado de salud.

La periodista mexicana, Inés Moreno, dio a conocer que la cantante tuvo que dejar la grabación de un show luego de comenzar a sentirse mal. La comunicadora detalló que se tuvieron que llevar a la intérprete de “Rata de dos patas” justo en media grabación ya que la veían muy agotada, sacándola en silla de ruedas.

Moreno entrevistó en su canal de YouTube a Francisco Torres, representante de Paquita, quien confirmó que sí ha presentado problemas de salud. “No tanto como delicada, pero sí anda mal. Sí de pronto se siente mal, pero no delicada, seguimos programando shows y todo, pero pues sí se anda sintiendo malita, se fue a hacer estudios, por ahí salió baja en algunas cosas, pero pues no podemos echar de menos la edad”, explicó el mánager.

Además, Torres expresó que “Está haciendo el esfuerzo de sacar los shows y sí me dice, ‘me siento mal’, pero se sube al escenario y se transforma, o sea lo intenta y ya baja y es como sí pude, hasta ahorita no nos ha pasado eso. La estamos cuidando de hacer shows tranquilos y cositas espaciadas, no hacemos muchos medios por lo mismo, pero ahí va, pero sí hay muchas cosas que ya no puede hacer”.

“Por qué no se retira, qué disfrute sus últimos días”, “Ya está muy grande ya no debería dar shows”, “Ya que descansé y ahora sí disfrute de su dinero”, fueron algunas reacciones de sus fans.

