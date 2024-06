Kimberly Flores hace fuertes declaraciones sobre la muerte de su sobrina y afirma sentirse culpable

Fue en agosto del año pasado cuando la guatemalteca Kimberly Flores sufrió una gran pérdida familiar. Según se dio a conocer, su sobrina de tan solo 23 años había fallecido debido a “una negligencia médica”.

Recientemente, la también cantante decidió abrir su corazón y hablar más de esta triste perdida. En el podcast Radio Show, la cantante confesó como ha llevado el fallecimiento de la que consideraba “su hija”.

“Yo le puse el nombre Yuribi. Ella quedó a mi cargo cuando nació y yo trabajaba para ella y mi hijo”, destacó al inicio la esposa de Edwin Luna. Además, resalta que ella siempre considero a su sobrina como a una gran confidente y “una hija”.

Asimismo, explicó que a lo largo de todo este tipo ha ido a terapia para poder sanar todo este proceso de duelo. “Hace poco fue mi cumpleaños y yo no dejaba de llorar. No podía celebrarlo porque ella no estaba”, declaró la intérprete.

Kimberly Flores habla sobre la negligencia médica…

Una vez más, la guatemalteca confirmó que la muerte de la joven fue derivada de una negligencia médica.

“Cuando ella estaba en el hospital me decía: ‘Tengo miedo, no quiero que me duerman’”, recuerda Kim.

La también modelo confesó: “Yo me sentía culpable, pero yo tampoco sabía que ella tenía perforado el intestino”. Asimismo, explicó que, el doctor que la había intervenido la dejó ir a casa y ahí fue cuando todo empeoró.

“La llevaron a otro hospital y ahí descubrieron que tenía una bacteria que le estaba comiendo todo por dentro”, añade. Finalmente, al borde de las lágrimas, la estrella musical destacó: “Entró por una piedrita y ya no salió”.

En el momento de la muerte de la joven, Kim afirmó que se iba hacer justicia por los hechos tan lamentables por los que estaba pasando ella y su familia.