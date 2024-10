Cobán Imperial se lleva los tres puntos ante Achuapa

Cobán Imperial y Deportivo Achuapa se enfrentaron este sábado en el arranque de la jornada 11 del Torneo Apertura 2024 de Guatemala, en un partido cargado de emociones y polémicas. Los locales lograron imponerse 3-1 en un duelo que tuvo momentos claves marcados por errores arbitrales y jugadas desafortunadas. El estadio Verapaz vivió un encuentro vibrante, en el que la afición cobanera celebró tres valiosos puntos que les permiten mantenerse en la lucha por los primeros lugares de la tabla.

El marcador lo abrió Deportivo Achuapa gracias a Sixto Betancourt, quien aprovechó un error garrafal de la defensa y el portero de Cobán Imperial para enviar el balón al fondo de la red. Esta ventaja temprana parecía darle tranquilidad a los visitantes, pero el partido tomaría un giro inesperado. Minutos antes de concluir el primer tiempo, el árbitro concedió un polémico penal a favor de Cobán, que no parecía tener fundamento. Sin embargo, el portero de Achuapa, Ederson Cabezas, estuvo atento y detuvo el disparo, manteniendo a su equipo arriba en el marcador momentáneamente.

#Apertura2024 | ¡TIUNFO COBANERO! Con anotaciones de Delfino Álvarez, Sixto Betancourt (en propia puerta) y Lucas Campana, los ‘Príncipes Azules’ se llevan los tres puntos en el estadio Verapaz ante el Deportivo Achuapa 👑🔵 pic.twitter.com/I5P6i35YAe — Emisoras Unidas Deportes (@EUDeportes) October 12, 2024

Cobán Imperial le dio la vuelta al partido

A pesar de la atajada, el equipo de Achuapa no pudo mantener la ventaja. En tiempo de reposición de la primera mitad, Cobán igualó el partido con un cabezazo de Delfino Álvarez. No obstante, la jugada estuvo envuelta en polémica, ya que el delantero cobanero se encontraba en una posición de fuera de lugar que el árbitro no sancionó.

En la segunda parte, el encuentro mantuvo su intensidad, pero sería Cobán Imperial quien los goles de la victoria, nuevamente con Betancourt como protagonista, aunque esta vez de forma desafortunada. El jugador de Achuapa, en su intento por despejar un centro, terminó marcando en su propia portería, colocando el 2-1. El autogol fue un golpe duro para el equipo visitante, que vio cómo se le escapaba el partido en una jugada desafortunada, y minutos después, al minuto 75, Lucas Campana sentenciaría el encuentro con un potente zapatazo desde afuera del área, donde poco pudo hacer el meta visitante.

Con este resultado, Cobán Imperial suma 15 puntos, ubicándose en el cuarto lugar de la tabla general, a la espera del resto de la jornada. Por su parte, Achuapa, con 13 unidades, cae al sexto puesto. A pesar del emocionante ritmo del juego, la polémica arbitral empañó un encuentro que tuvo momentos de buen fútbol, dejando un sabor agridulce tanto para los jugadores como para los aficionados.

Tabla de posiciones del Apertura 2024