 FIFA publica listas negras de usuarios que cometieron acoso
Deportes

FIFA publica listas negras de usuarios que cometieron ciberacoso

El objetivo es reducir el odio en redes, impedir que ofensores accedan a los estadios y fortalecer la protección de futbolistas, árbitros y entrenadores durante los torneos.

Compartir:
Gianni Infantino, presidente de la FIFA - EFE
Gianni Infantino, presidente de la FIFA / FOTO: Agencia EFE

En el marco del Día Internacional de la Tolerancia, la FIFA dio a conocer una serie de medidas que ha puesto en marcha para combatir el ciberacoso y las expresiones de odio dirigidas a futbolistas, entrenadores y árbitros. Entre las acciones más destacadas se encuentra la elaboración de listas negras que incluyen a personas involucradas en conductas abusivas en redes sociales, con el objetivo de impedirles la compra de entradas para acceder a los estadios en competiciones organizadas por el organismo. Además, en lo que va del año, la FIFA ha denunciado a once individuos por comportamientos ofensivos en países como Argentina, Brasil, España, Estados Unidos, Francia, Polonia y el Reino Unido.

El organismo presidido por Gianni Infantino subrayó su compromiso con la creación de entornos seguros e inclusivos tanto dentro como fuera del terreno de juego. Como parte de esta estrategia, la FIFA ha informado a sus federaciones miembro sobre los casos detectados para que cada una adopte las medidas correspondientes a nivel local. Sin ofrecer detalles sobre la identidad de los infractores, la institución enfatizó que estos incidentes representan un desafío global que requiere una respuesta coordinada entre confederaciones, gobiernos y plataformas digitales.

¿Cómo funciona el plan implementado por la FIFA?

En cuanto a su labor de vigilancia en redes sociales, la FIFA aseguró haber identificado más de 30.000 publicaciones ofensivas en lo que va del año, como parte de un esfuerzo que comenzó en 2022. Desde entonces, más de 65.000 contenidos abusivos han sido denunciados ante las plataformas pertinentes. Esta supervisión se intensificó especialmente durante torneos recientes, como el pasado Mundial de Clubes celebrado en Estados Unidos, donde se monitorearon 2.401 cuentas relacionadas con los equipos, jugadores y árbitros participantes, revisando un total de 5,9 millones de publicaciones.

Gianni Infantino reiteró que el fútbol debe ser un espacio libre de violencia y discriminación, tanto en los estadios como en los entornos digitales. En su comunicado, afirmó que el organismo seguirá trabajando estrechamente con federaciones, confederaciones y autoridades para asegurar que quienes incurran en abusos respondan por sus acciones. Con estas medidas, la FIFA busca reforzar una cultura deportiva en la que la tolerancia y el respeto sean valores fundamentales para la convivencia y el disfrute del juego.

Foto embed
Foto de archivo del presidente de la FIFA, Gianni Infantino - EFE/ Ángel Colmenares

En Portada

Igualdad de género y ambiente dominan reunión entre Arévalo y la duquesa de Edimburgot
Nacionales

Igualdad de género y ambiente dominan reunión entre Arévalo y la duquesa de Edimburgo

08:00 AM, Nov 16
Expulsados dos extranjeros requeridos por la justicia de México y Hondurast
Nacionales

Expulsados dos extranjeros requeridos por la justicia de México y Honduras

07:52 AM, Nov 16
Epstein inventaba memos sobre mí; averigüen qué sabía de Clinton, dice Trumpt
Internacionales

"Epstein inventaba memos sobre mí; averigüen qué sabía de Clinton", dice Trump

08:29 AM, Nov 16
Selección de Surinam ya se encuentra en Guatemalat
Deportes

Selección de Surinam ya se encuentra en Guatemala

08:02 AM, Nov 16

Temas

GuatemalaFútbolNoticias de GuatemalaJuegos Centroamericanos#liganacionalSeguridadEstados UnidosCorrupción#64VueltaaGuateMinisterio PúblicoEE.UU.
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

Emisoras  Escúchanos