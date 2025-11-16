FIFA publica listas negras de usuarios que cometieron acoso

En el marco del Día Internacional de la Tolerancia, la FIFA dio a conocer una serie de medidas que ha puesto en marcha para combatir el ciberacoso y las expresiones de odio dirigidas a futbolistas, entrenadores y árbitros. Entre las acciones más destacadas se encuentra la elaboración de listas negras que incluyen a personas involucradas en conductas abusivas en redes sociales, con el objetivo de impedirles la compra de entradas para acceder a los estadios en competiciones organizadas por el organismo. Además, en lo que va del año, la FIFA ha denunciado a once individuos por comportamientos ofensivos en países como Argentina, Brasil, España, Estados Unidos, Francia, Polonia y el Reino Unido.
El organismo presidido por Gianni Infantino subrayó su compromiso con la creación de entornos seguros e inclusivos tanto dentro como fuera del terreno de juego. Como parte de esta estrategia, la FIFA ha informado a sus federaciones miembro sobre los casos detectados para que cada una adopte las medidas correspondientes a nivel local. Sin ofrecer detalles sobre la identidad de los infractores, la institución enfatizó que estos incidentes representan un desafío global que requiere una respuesta coordinada entre confederaciones, gobiernos y plataformas digitales.
¿Cómo funciona el plan implementado por la FIFA?
En cuanto a su labor de vigilancia en redes sociales, la FIFA aseguró haber identificado más de 30.000 publicaciones ofensivas en lo que va del año, como parte de un esfuerzo que comenzó en 2022. Desde entonces, más de 65.000 contenidos abusivos han sido denunciados ante las plataformas pertinentes. Esta supervisión se intensificó especialmente durante torneos recientes, como el pasado Mundial de Clubes celebrado en Estados Unidos, donde se monitorearon 2.401 cuentas relacionadas con los equipos, jugadores y árbitros participantes, revisando un total de 5,9 millones de publicaciones.
Gianni Infantino reiteró que el fútbol debe ser un espacio libre de violencia y discriminación, tanto en los estadios como en los entornos digitales. En su comunicado, afirmó que el organismo seguirá trabajando estrechamente con federaciones, confederaciones y autoridades para asegurar que quienes incurran en abusos respondan por sus acciones. Con estas medidas, la FIFA busca reforzar una cultura deportiva en la que la tolerancia y el respeto sean valores fundamentales para la convivencia y el disfrute del juego.