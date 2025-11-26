Agricultores mexicanos amenazan con boicotear el Mundial

A menos de 200 días para el inicio del Mundial 2026, México enfrenta una tensión inesperada que podría afectar directamente la organización del torneo. Agricultores de maíz, representados por el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, advirtieron que podrían boicotear la Copa del Mundo si el Gobierno no garantiza un precio justo por su cosecha.
La advertencia fue lanzada por Salvador Ruiz, uno de los líderes agrícolas, tras una mesa de diálogo en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en Guadalajara, Jalisco. Su mensaje fue contundente y rápidamente comenzó a circular en medios y redes, generando preocupación entre aficionados y analistas deportivos.
Si no nos hacen caso a pagar un mejor precio, no va a haber Mundial. Vamos a cerrar aeropuertos, estadios, centros de deporte. Para el Mundial sí gastan miles de millones, cuando los campesinos no tenemos nada", declaró Ruiz, quien afirmó que el precio actual del maíz no cubre los costos básicos de producción.
Los productores denuncian que, mientras ellos venden a pérdidas, las empresas harineras y comercializadoras obtienen amplias ganancias y las tortillas se mantienen a precios elevados para el consumidor.
Un riesgo real para la logística del torneo
La amenaza no es menor. Un boicot de este tipo podría colapsar aeropuertos, afectando la llegada de selecciones, delegaciones, medios internacionales y miles de aficionados.
También podría derivar en bloqueos en estadios, complicando la celebración de los partidos programados. En términos de imagen, sería un golpe duro para un país que busca mostrarse como anfitrión confiable en un evento global.
Expertos coinciden en que cualquier interrupción significativa pondría al gobierno mexicano bajo fuerte presión interna y externa, además de generar costos millonarios.
México tendrá 13 partidos del Mundial
El país vecino será sede de 13 juegos del Mundial 2026, distribuidos en tres ciudades:
- Ciudad de México (Estadio Azteca): 5 partidos
- Guadalajara (Estadio Akron): 4 partidos
- Monterrey (Estadio BBVA): 4 partidos
Con el reloj avanzando y el conflicto escalando, el Mundial podría convertirse en escenario de tensión social si no se alcanza un acuerdo con el sector agrícola. El balón aún no rueda, pero México ya disputa un partido decisivo fuera de la cancha.