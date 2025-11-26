 Agricultores mexicanos amenazan con boicotear el Mundial
Deportes

Agricultores mexicanos amenazan con boicotear el Mundial 2026

El país vecino será sede de 13 juegos del Mundial 2026, distribuidos en tres ciudades.

Compartir:
Claudia Sheinbaum y Gianni Infantino., FIFA.
Claudia Sheinbaum y Gianni Infantino. / FOTO: FIFA.

A menos de 200 días para el inicio del Mundial 2026, México enfrenta una tensión inesperada que podría afectar directamente la organización del torneo. Agricultores de maíz, representados por el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, advirtieron que podrían boicotear la Copa del Mundo si el Gobierno no garantiza un precio justo por su cosecha.

La advertencia fue lanzada por Salvador Ruiz, uno de los líderes agrícolas, tras una mesa de diálogo en la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural en Guadalajara, Jalisco. Su mensaje fue contundente y rápidamente comenzó a circular en medios y redes, generando preocupación entre aficionados y analistas deportivos.

Si no nos hacen caso a pagar un mejor precio, no va a haber Mundial. Vamos a cerrar aeropuertos, estadios, centros de deporte. Para el Mundial sí gastan miles de millones, cuando los campesinos no tenemos nada", declaró Ruiz, quien afirmó que el precio actual del maíz no cubre los costos básicos de producción.

Los productores denuncian que, mientras ellos venden a pérdidas, las empresas harineras y comercializadoras obtienen amplias ganancias y las tortillas se mantienen a precios elevados para el consumidor.

Un riesgo real para la logística del torneo

La amenaza no es menor. Un boicot de este tipo podría colapsar aeropuertos, afectando la llegada de selecciones, delegaciones, medios internacionales y miles de aficionados.

También podría derivar en bloqueos en estadios, complicando la celebración de los partidos programados. En términos de imagen, sería un golpe duro para un país que busca mostrarse como anfitrión confiable en un evento global.

Expertos coinciden en que cualquier interrupción significativa pondría al gobierno mexicano bajo fuerte presión interna y externa, además de generar costos millonarios.

México tendrá 13 partidos del Mundial

El país vecino será sede de 13 juegos del Mundial 2026, distribuidos en tres ciudades:

  • Ciudad de México (Estadio Azteca): 5 partidos
  • Guadalajara (Estadio Akron): 4 partidos
  • Monterrey (Estadio BBVA): 4 partidos

Con el reloj avanzando y el conflicto escalando, el Mundial podría convertirse en escenario de tensión social si no se alcanza un acuerdo con el sector agrícola. El balón aún no rueda, pero México ya disputa un partido decisivo fuera de la cancha.

En Portada

Arévalo reitera compromiso para promover desarrollo tras aprobación del Presupuesto 2026t
Nacionales

Arévalo reitera compromiso para promover desarrollo tras aprobación del Presupuesto 2026

09:56 AM, Nov 26
Jhonny Cubero muestra su apoyo a Xelajú previo a la final de la Copa Centroamericanat
Deportes

Jhonny Cubero muestra su apoyo a Xelajú previo a la final de la Copa Centroamericana

10:48 AM, Nov 26
Fuga de reo en cárcel Canadá: las circunstancias y acciones tomadast
Nacionales

Fuga de reo en cárcel "Canadá": las circunstancias y acciones tomadas

08:50 AM, Nov 26
Giran orden de aprehensión contra Raúl Rocha, dueño y CEO de Miss Universot
Farándula

Giran orden de aprehensión contra Raúl Rocha, dueño y CEO de Miss Universo

10:21 AM, Nov 26

Temas

GuatemalaFútbolMundial 2026Noticias de Guatemala#liganacionalEstados UnidosSeguridadFutbol GuatemaltecoCorrupciónEE.UU.PNC
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Red Dead Redemption Renovado ,Red Dead Redemption Renovado
Gaming

Red Dead Redemption regresa renovado para PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y móviles

Zelda ,
Tecnología

The Legend of Zelda: live action inicia rodaje en la misma locación que El Señor de los Anillos

Mi Pobre Angelito ,Redes sociales
Farándula

Mi Pobre Angelito: película cobra vida en Guatemala con orquesta en vivo

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
WhatsApp.webp ,
Sucesos

Cuidado con las llamadas perdidas: estos prefijos esconden estafas que pueden vaciar tu bolsillo

Cerebro ,Cerebro
Salud

¿Te desvelas seguido? Esto le pasa a tu cerebro si duermes después de media noche

En la imagen de archivo, una niña bangladesí limpia verduras con agua contaminada por arsénico en Pakunda, cerca de Daca, capital de Bangladés , EPA/Mufty Munir
Sucesos

ESTUDIO. Menor nivel de arsénico en aguas subterráneas baja la mortalidad por enfermedades crónicas

Emisoras  Escúchanos