Municipal y su entreno navideño previo a la final

La noche de Navidad, el equipo de Municipal realizó en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol un entrenamiento como parte de su preparación para el duelo de vuelta de la final del Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional.
A las 19:15 horas del jueves 25 de diciembre, Municipal publicó en sus redes sociales una imagen con el siguiente texto: "Entrenamos. Municipal es pasión". La imagen muestra la famosa ruedita antes de iniciar el entrenamiento.
La sesión de trabajo nocturna se realizó en el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol, escenario donde este sábado 27 de diciembre se realizará la final de vuelta entre Municipal y Antigua G. F. C.
Los "Rojos" retomaron el trabajo luego de celebración de la Nochebuena, y no hubo margen para más distractores ya que el gran objetivo está a la vuelta de la esquina: Ganar la copa 33.
El entrenamiento transcurrió con normalidad y tranquilidad. En un ambiente de positivismo y con la confianza en alto por parte de los jugadores de que se puede remontar el 0-2 con el cual llegan a este duelo.
Final el sábado
Este sábado 27 de diciembre a las 18:00 horas, Municipal le hace los honores al actual campeón nacional, Antigua G. F. C., club que está en búsqueda de su primer bicampeonato.
El juego de ida culminó 2-0 a favor del equipo de Mauricio Tapia, dejando así a los de Mario Acevedo contra la espada y la pared, además de tenerlos en un ambiente de incertidumbre sobre si es posible o no lograr una remontada con tintes históricos, así como ocurrió hace más de 20 años.
Un triunfo de Municipal, lo pondrá de nuevo l frente de los clubes más ganadores en la historia de Liga Nacional, ya que obtendría la copa 33, una más que su acérrimo rival, Comunicaciones.