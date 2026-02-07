Resultado Comunicaciones vs. Marquense por el Clausura 2026

Como jamás había ocurrido dentro de su historia, Comunicaciones llegó a la quinta fecha del Torneo Clausura 2026 a disputar un duelo ante Deportivo Marquense, el cual representaría la oportunidad de oro para lograr salir de la zona del descenso, misma en la que el "Albo" ya lleva un tiempo prolongado.
El duelo entre Comunicaciones y Marquense representó un duelo entre los últimos lugares del acumulado; ambos en situación de descenso. El juego se realizó en el estadio Carlos Salar Hijo d Mazatenango, Suchitepéquez, porque el estadio donde juegan los capitalinos, el Cementos Progreso, está siendo ocupado para las Clasificatorias masculinas Sub-17 Concacaf 2026.
El partido comenzó con un sabor amargo para los "Cremas" del Comunicaciones ya que una falta de comunicación de los defensore Carlos Pinto y Karel Espino, sumada a la salida de Fredy Pérez, permitió que el uruguayo Diego Casas ingresara al área y rematara a puerta para conseguir l gol inaugural, en una jugada llena de desaciertos para los de casa.
Cuando se jugaba el minuto 18, Fredy Pérez salvó a Comunicaciones del 0-2, ya que de forma contundente y seguro, atajó un remate de Aaron Navarro.
A la media hora de juego, Javier Colli fue la figura en el arco de Marquense tras evitar el gol a Dairon Reyes en una jugada donde Salvador Estrada también evitó la anotación con un cabezazo cuando el balón iba en dirección a puerta.
Marvin Ceballos tuvo el segundo para los occidentales, pero su remate se fue a un costado del arco de Fredy a los 40 minutos.
Dairon Reyes tuvo una última oportunidad en el cierre del primer tiempo, pero Colli, de muy buena actuación, dijo que no al gol de los "Cremas".
Victoria de Comunicaciones
Era el 70 y Comunicaciones tenía la opción de igualar con un iro libre frontal a la portería de Javier Colli, pero el futbolista de los locales desaprovecho, por segunda vez, una jugada a balón detenido.
Pero dos minutos después, una jugada que se estrelló en el paral de Marquense dio la oportunidad a Janpol Morales debut con gol en el futbol guatemalteco y con ello hacer el empate del partido, una igualdad que fue bastante trabajada por el equipo de casa.
William Amaya, jugador de Marquense, salió lesionado tras el gol de los "Albos". José Joj fue el jugador que lo sustituyó.
Cuando parecía que el partido se iría con empate en el marcador, apareció Omar Duarte al 84 para hacer el 2-1 y rescatar el partido que habían empezado perdiendo. Comunicaciones ganó en casa, y por el momento, sale de la zona del descenso a las espera de los resultados de Guastatoya y Atlético Mictlán, ya que si ellos ganan sus respectivos partidos, vuelve a zona del descenso.
La sexta fecha traerá los siguientes partidos: Mixco-Comunicaciones el sábado 14 de febrero a las 15:00 horas y Xelajú-Marquense el domingo 15 a las 20:00 horas.
Estreno goleador de Janpol Morales ???⚽️#VamosCremas | #Clausura2026 pic.twitter.com/xOLjvcFKM3— Comunicaciones FC (@CremasOficial) February 8, 2026