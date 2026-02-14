 Resultado Mixco vs. Comunicaciones por el Clausura 2026
Deportes

Mixco cede empate ante Comunicaciones tras un 2-0

Tras una muy buena primera parte, se le cayó el equipo a Fabricio Benítez en la etapa complementaria y Comunicaciones sale con una unidad del estadio mixqueño.

Mixco enfrentó este sábado a Comunicaciones
Mixco enfrentó este sábado a Comunicaciones / FOTO: Mixco Oficial

En la previa, se pronosticaba un partido de alto nivel el enfrentamiento entre Deportivo Mixco y Comunicaciones, válido por la sexta fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional.  

Antes de iniciarse el partido, ya había un protagonista: La afición visitante que llegó a inmediaciones del estadio y causó daños a una malla perimetral que da acceso al escenario deportivo, además de la utilización de un extintor que causó inconvenientes a lo interno del escenario deportivo.

Posteriormente, los protagonistas fueron los capitanes de ambos clubes: Stheven Robles por Comunicaciones y Kevin Moscoso por Mixco, ya que durante el acto protocolario con los árbitros no hubo ningún saludo entre ambos.

Ya en el partido, el capitán blanco, Robles, cometió una fuerte falta a Yonatan Pozuelos al minuto 2, lo que valió la primera amonestación del partido.

Afición de Comunicaciones se hace presente a las afueras del estadio de Mixco

Pese a estar en calle aledaña al escenario deportivo, sus acciones afectaron al público asistente.

La primera emoción de gol se dio al minuto 17 en un remate importante de Fernando Arce, el cual fue bien intervenido por Fredy Pérez.

Luego vino un tiro de esquina donde un centro terminó en la humanidad de Manuel Moreno quien remató a puerta para vencer a Fredy Pérez y con ello colocar el 1-0 a los 19 minutos de juego.  

Al minuto 32, Walter García comete falta sobre Facundo González y el árbitro Sergio Reyna decretó penalti. En la ejecución, fue Nicolás Martínez que de una forma categórica venció a Fredy Pérez para el 2-0, un marcador que casi dicta sentencia condenatoria en el partido.

Para el cierre del primer tiempo, Mixco tuvo dos oportunidades de gol, una con Kennedy Rocha y otra con Fernando Arce. En la primera, Fredy Pérez fue fundamental para evitar el tercer tanto.

Comunicaciones reacciona 

El "Fantasma" Figueroa no dudó y realizó variantes para ir en búsqueda del rescate de partido. Una de ellas fue el ingreso de Lynner García por Walter García, y de acuerdo con dato facilitado por Guatefutbol, García llegó a 200 partidos de Liga Nacional (186 con Comunicaciones). Esto se suma al dato estadístico de que Stheven Robles jugó el partido 300 de Liga Nacional, el 291 con Comunicaciones.

Mixco buscó intentar liquidar el partido en el segundo tiempo y estuvo cerca de anotar el tercer tanto, pero no pudo. Y ese error a la larga le terminaría dando vida a su rival, que ni lento ni perezoso, aprovechó, y logró empatar el partido.

Primero, al 66, tras una serie de desatenciones de la zaga misqueña, Dairon Reyes aprovechó y anotó el descuento (2-1), segundo, apareció una jugada en la cual Lynner García tomó el esférico en los linderos del área 16.50 y sacó un remate precioso para vencer a Kevin Moscoso y con ello decretar el 2-2 cuando se jugaba el 75. Quedaban 15 minutos y el resultado era una moneda al aire que podía favorecer a cualquier equipo.  

Al final, no pasó nada más, y ambos clubes debieron conformarse con la repartición de puntos.  

Emisoras  Escúchanos