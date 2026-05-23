Alineaciones de Xelajú y Municipal para la final de vuelta

Xelajú MC y Municipal se enfrentan este sábado 23 de mayo a partir de las 20:00 horas en la final de vuelta del Torneo Clausura 2026. El escenario será el estadio Mario Camposeco y los rojos llegan con un ventaja en el marcador global de 1-4, gracias al contundente triunfo en el partido de ida.
Los técnicos Roberto Hernández y Mario Acevedo presentaron sus alineaciones para el partido decisivo que se llevará a cabo en el 'Coloso del Hielo' en Quetzaltenango, donde la principal novedad en el equipo local es la ausencia de su capitán Jorge Aparicio, quien fue expulsado en el partido de ida que se llevó a cabo en el Estadio El Trébol, condicionando la serie para los superchivos.
Alineaciones de Xelajú vs. Municipal
|XELAJÚ MC
|CSD MUNICIPAL
|Estuardo Chang
|Braulio Linares
|Manuel Romero
|César Calderón
|Jesús López
|José Mena
|Steven Cárdenas
|Nicolás Samayoa
|Widvin Tebalán
|Aubrey David
|Javier González
|Yunior Pérez
|Juan Cardona
|Jonathan Franco
|Harim Quezada
|John Méndez
|Raúl Calderón
|Rudy Muñoz
|Kevin Ruiz
|Cristian Hernández
|Yair Jaén
|Jefry Bantes
|DT: ROBERTO HERNÁNDEZ
|DT: MARIO ACEVEDO
Para la final de vuelta del Clausura 2026 hay que tener en cuenta los criterios de desempate. A diferencia de las rondas de cuartos de final y semifinales, aquí la posición en la tabla de clasificación ya no tiene valor, es decir que si existe un empate en el marcador global el partido se irá a tiempos extra, y de persistir todo se definiría en tanda de penales.