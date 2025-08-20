Equipos Fortalece Liderazgo con Retroexcavadora Hyundai HB640C

Class Equipos y Construcciones de Guatemala refuerza su posición en el sector de maquinaria pesada tras la visita de altos directivos de Hyundai Construction Equipment. En un encuentro realizado este miércoles, 20 de agosto, Andy Shin, Sales Manager; Luis Felipe Ramírez, Managing Director; y Andrés Felipe Ortiz, Service Manager, abordaron estrategias y novedades que potencian la colaboración entre ambas empresas.
Presentación de la retroexcavadora HB640C
El tema central de la jornada fue la presentación de la nueva retroexcavadora HB640C, un modelo que promete superar las expectativas en términos de potencia, calidad y eficiencia, ofreciendo un precio altamente competitivo. Esta máquina ya está disponible en el stock de Class Equipos, lo que brinda a los clientes guatemaltecos una opción moderna y efectiva para sus proyectos.
Durante la reunión, Hyundai destacó el notable desempeño de Class Equipos en el mercado latinoamericano. Como reconocimiento, la empresa fue posicionada entre los tres mejores distribuidores de la región en 2024. "Estamos satisfechos y admiramos el desempeño y compromiso de Class Equipos en el mercado guatemalteco, especialmente en ventas, posventa y repuestos", manifestó Andy Shin.
Compromiso con la calidad y la atención al cliente
Marco Antonio Recinos, Gerente General de Class Equipos, resaltó la importancia de la colaboración con Hyundai: "Con esta visita reafirmamos nuestro compromiso de construir una mejor Guatemala, entregando a nuestros clientes equipos de la más alta calidad". Este enfoque en la atención al cliente y la confiabilidad de los equipos ha sido un factor clave en el éxito sostenido de la empresa.
Es importante destacar que la excavadora de Hyundai ha liderado el mercado guatemalteco durante más de 10 años, consolidando la confianza de los clientes en la marca y en los servicios ofrecidos por Class Equipos. Este compromiso, junto con la introducción de nuevos modelos como la HB640C, reafirma la posición de la compañía como líder en el sector de maquinaria pesada en Guatemala.