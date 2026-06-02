BULOVA lanza el exclusivo el nuevo Lunar Pilot 98A329 esfera de Timascus

BULOVA presentó oficialmente en Guatemala el exclusivo Lunar Pilot 98A329, una edición limitada que lleva el legado de la marca a un nuevo nivel al fusionar innovación técnica y arte contemporáneo en una experiencia de lanzamiento que rindió homenaje a la exploración espacial.
BULOVA reunió a invitados especiales, para presenciar de cerca el nuevo modelo inspirado en el icónico cronógrafo utilizado durante la misión Apollo 15 en 1971. El nuevo Lunar Pilot 98A329 destaca por incorporar por primera vez una esfera de Timascus, una aleación de titanio reconocida por su ligereza, durabilidad y patrones multicolores únicos generados mediante un tratamiento térmico sofisticado.
Cada ejemplar de esta colección limitada se convierte así en una pieza irrepetible tanto a nivel visual como tecnológico. El diseño, la precisión y la historia de la marca fueron los protagonistas de una noche que también integró proyecciones audiovisuales y una ambientación que evocó el ADN histórico de BULOVA.
Colaboración artística
El evento contó con la presencia de Alfredo Ramos, presidente de Citizen Latinamerica Corp., y del artista brasileño Thiago Rosinhole, cuyo aporte creativo quedó plasmado en la edición especial. Rosinhole diseñó el personaje "Budii", que está grabado en relieve en el fondo de cada reloj y simboliza la fusión entre relojería, arte y cultura pop contemporánea. Esta colaboración refuerza la propuesta de BULOVA de conectar innovación tecnológica con expresión artística moderna.
Los asistentes tuvieron oportunidad de observar de cerca la pieza exhibida en un entorno cuidada y cuidadosamente curado, donde cada detalle promovía la interacción entre creatividad, historia y precisión relojera.
Características técnicas
El BULOVA Lunar Pilot 98A329 forma parte de una edición limitada de solo 5,500 piezas para todo el mundo, lo que la convierte en una pieza exclusiva para coleccionistas y entusiastas. Desarrollado junto a Thiago Rosinhole desde una perspectiva pop-art contemporánea, el reloj incorpora un movimiento de cuarzo de alto rendimiento HPQ NP20 de 262 kHz, cuyo nivel de precisión sobrepasa al cuarzo convencional.
- Caja de acero inoxidable de 43.5 mm numerada, con fondo roscado grabado en relieve con la figura "Budii".
- Esfera de Timascus con tonos azul, morado y turquesa, que aporta a cada pieza un patrón visual exclusivo.
- Cronógrafo de seis manecillas con función de medición de hasta 1/20 de segundo y escala taquimétrica azul.
- Detalles con SuperLumiNova que mejoran la visibilidad en condiciones de poca luz.
- Cristal de zafiro antirreflejo y resistencia al agua de hasta 50 metros (5 bar).
Cada reloj de la serie se entrega en un empaque especial que incluye un libro narrativo y una figura coleccionable de "Budii" de 15 cm, diseñada y fabricada individualmente por Rosinhole. Esta integración de arte en el empaque refuerza el concepto de pieza de colección y la conexión entre creatividad y precisión relojera.
El lanzamiento del BULOVA Lunar Pilot 98A329 destaca como parte de la estrategia regional de innovación constante de la marca, que busca crear relojes que no solo marcan el tiempo sino que también cuentan historias extraordinarias y trascienden generaciones.
Con información de Alex Meoño, Emisoras Unidas Digital *