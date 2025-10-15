Barbie Llorona: Muñeca icónica para el Día de Muertos

Mattel presentó oficialmente Barbie Día de Muertos 2025: La Llorona, una edición premium que celebra la riqueza cultural y las tradiciones de México, inspirada en una de las leyendas más emblemáticas de América Latina.
La muñeca ya está disponible desde el 14 de octubre y marca un nuevo capítulo en la colección conmemorativa que la marca lanza cada año para honrar el Día de Muertos.
Desde su primera edición en 2019, la línea Barbie Día de Muertos se ha convertido en una de las más esperadas por coleccionistas y amantes de la cultura latina.
Este 2025, Mattel decidió romper esquemas con una propuesta más arriesgada, al transformar a la icónica muñeca en una representación elegante, mística y profundamente simbólica de La Llorona, el espíritu que llora por sus hijos según la tradición popular.
"La colección Barbie Día de Muertos sigue creciendo, celebrando tanto la tradición como las historias que definen el patrimonio cultural de México. Este año, nos inspira especialmente La Llorona, un hermoso símbolo cultural que continúa conectando generaciones", expresó Rafael Álvarez, Director de Marketing de la categoría de Muñecas en Mattel Latinoamérica.
Una muñeca que une tradición y leyenda
La nueva edición fue diseñada por Javi Meabe, artista responsable de las últimas entregas de la colección, quien buscó capturar la dualidad entre la belleza y el misterio que caracteriza a la leyenda. El diseño combina elementos tradicionales del Día de Muertos con una estética fantasmal y elegante.
La muñeca porta un corsé blanco acompañado de varias capas traslúcidas, que evocan el movimiento del agua, símbolo central en el mito de La Llorona. Sus mangas voluminosas y su falda azul espectral refuerzan esa sensación etérea, mientras que sus manos esqueléticas y el velo de encaje aportan un toque de dramatismo visual.
En su cabeza luce rosas negras, representando el luto y la eternidad, un detalle que ha llamado especialmente la atención de los coleccionistas.
El resultado es una pieza que no solo honra la leyenda, sino también la estética artesanal de las celebraciones del Día de Muertos, donde la belleza y la memoria conviven en armonía.
Cultura, arte y memoria en una edición premium
Mattel destacó que el proceso de creación de Barbie Día de Muertos: La Llorona fue cuidadoso en cada detalle, desde la elección de los materiales hasta la confección del vestuario.
La empresa explicó que la intención no fue solo reinterpretar la leyenda, sino enaltecer el simbolismo del Día de Muertos como una expresión de amor y respeto hacia quienes han partido.
La presentación oficial se acompañó de una serie de fotografías promocionales tomadas por el propio equipo creativo de Mattel, donde se aprecia la muñeca rodeada de velas, flores de cempasúchil y papel picado, en una atmósfera mística y poética que refuerza su vínculo con las tradiciones mexicanas.
La muñeca Barbie Día de Muertos 2025: La Llorona ya está disponible desde el 14 de octubre en puntos selectos de venta en México, entre ellos El Palacio de Hierro, y próximamente llegará a tiendas en otros países de América Latina y Estados Unidos. Debido a su carácter de edición premium y limitada, se espera que se convierta rápidamente en un artículo de colección. En algunos marketplaces como Mercado Libre ya hay algunos vendedores que la ofrecen.
Con esta nueva entrega, Mattel reafirma su compromiso de rendir homenaje a la diversidad cultural a través del diseño y la narrativa visual, llevando al mundo entero una de las historias más representativas del folclore mexicano.
Barbie Día de Muertos: La Llorona no solo celebra una tradición, sino que inmortaliza una leyenda que ha trascendido generaciones, consolidando a la marca como un puente entre el entretenimiento y el respeto por las raíces culturales de Latinoamérica.
