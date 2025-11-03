Britney Spears Elimina Instagram Tras Críticas por Comportamiento

La estrella pop Britney Spears eliminó repentinamente su perfil de Instagram, generando preocupación entre sus seguidores y los medios.
La cuenta, que hasta hace poco operaba bajo el usuario @britneyspears, ahora muestra un mensaje de error que indica que el "perfil no está disponible".
Esto llega tras una serie continuada de mensajes donde la cantante venía exponiendo unos comportamientos erráticos que llenaron de consternación a sus seguidores.
En las últimas semanas, sus fans expresaron preocupación después de que Britney Spears publicara vídeos bailando en su habitación al tiempo que procedía a desactivar los comentarios de sus posts con mensajes crípticos sobre sus hijos, Jayden James, de 19 años, y Sean Preston, de 20.
La decisión de desaparecer de Instagram coincide con la promoción del libro autobiográfico de Kevin Federline, You Thought You Knew, que fue publicado a finales de octubre.
En sus páginas, el exbailarín relata episodios de su relación con Britney Spears, su separación y las supuestas dificultades que enfrentaron como padres.
¿Qué sucedió?
Durante las semanas previas a la desaparición de su cuenta, Britney Spears, de 43 años, compartió múltiples videos y mensajes que despertaron inquietud entre sus seguidores y los medios internacionales.
Entre sus publicaciones más comentadas destacaron:
- El 7 de octubre, publicó un video en el que aparecía bailando en su sala con moretones visibles en los brazos y vendajes en las manos y muñecas. En el texto, explicó que sufrió una caída por las escaleras mientras visitaba la casa de una amiga, calificando el accidente como "horrible". En esa misma publicación mencionó que sus hijos, Sean Preston (20) y Jayden James (19), habían regresado a Hawái, donde viven actualmente con Federline y su esposa, Victoria Prince.
- En otro post, publicado el 19 de octubre y posteriormente eliminado, la cantante recordó una experiencia "traumática" vivida en 2018, cuando todavía estaba bajo la tutela de su padre. Afirmó que durante cuatro meses fue "ilegalmente obligada a no usar mis pies o cuerpo para ir a cualquier parte", y que su privacidad había sido completamente vulnerada.
- Spears escribió además: "Siento que mi lógica y conciencia en mi cuerpo como UNO fueron 100 por ciento asesinadas y destruidas", añadiendo una frase que alarmó a sus seguidores: "sí siento como si mis alas me hubieran sido arrebatadas y el daño cerebral me ocurrió hace mucho tiempo, 100 por ciento".