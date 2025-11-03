 Britney Spears Elimina Instagram Tras Críticas por Comportamiento
Farándula

Britney Spears elimina su Instagram tras críticas a su comportamiento errático

La cantante ha decidido desaparecer de las redes después de sembrar la preocupación por su salud mental.

Compartir:
britney-spears-emisoras-unidas.jpg,
britney-spears-emisoras-unidas.jpg / FOTO:

La estrella pop Britney Spears eliminó repentinamente su perfil de Instagram, generando preocupación entre sus seguidores y los medios.

La cuenta, que hasta hace poco operaba bajo el usuario @britneyspears, ahora muestra un mensaje de error que indica que el "perfil no está disponible".

Esto llega tras una serie continuada de mensajes donde la cantante venía exponiendo unos comportamientos erráticos que llenaron de consternación a sus seguidores.

En las últimas semanas, sus fans expresaron preocupación después de que Britney Spears publicara vídeos bailando en su habitación al tiempo que procedía a desactivar los comentarios de sus posts con mensajes crípticos sobre sus hijos, Jayden James, de 19 años, y Sean Preston, de 20.  

La decisión de desaparecer de Instagram coincide con la promoción del libro autobiográfico de Kevin FederlineYou Thought You Knew, que fue publicado a finales de octubre.

En sus páginas, el exbailarín relata episodios de su relación con Britney Spears, su separación y las supuestas dificultades que enfrentaron como padres.

¿Qué sucedió?

Durante las semanas previas a la desaparición de su cuenta, Britney Spears, de 43 años, compartió múltiples videos y mensajes que despertaron inquietud entre sus seguidores y los medios internacionales.

Britney Spears responde a las revelaciones íntimas de su ex, Kevin Federline

El exesposo de la cantante y padre de sus hijos ha hecho inquietantes declaraciones sobre ella en sus nuevas memorias, las cuales están próximas a publicarse.

Entre sus publicaciones más comentadas destacaron:

  • El 7 de octubre, publicó un video en el que aparecía bailando en su sala con moretones visibles en los brazos y vendajes en las manos y muñecas. En el texto, explicó que sufrió una caída por las escaleras mientras visitaba la casa de una amiga, calificando el accidente como "horrible". En esa misma publicación mencionó que sus hijos, Sean Preston (20) y Jayden James (19), habían regresado a Hawái, donde viven actualmente con Federline y su esposa, Victoria Prince.
  • En otro post, publicado el 19 de octubre y posteriormente eliminado, la cantante recordó una experiencia "traumática" vivida en 2018, cuando todavía estaba bajo la tutela de su padre. Afirmó que durante cuatro meses fue "ilegalmente obligada a no usar mis pies o cuerpo para ir a cualquier parte", y que su privacidad había sido completamente vulnerada.
  • Spears escribió además: "Siento que mi lógica y conciencia en mi cuerpo como UNO fueron 100 por ciento asesinadas y destruidas", añadiendo una frase que alarmó a sus seguidores: "sí siento como si mis alas me hubieran sido arrebatadas y el daño cerebral me ocurrió hace mucho tiempo, 100 por ciento".

En Portada

Caso Paraninfo: Sobreseimiento para Sergio Morataya y Heizel Moralest
Nacionales

Caso Paraninfo: Sobreseimiento para Sergio Morataya y Heizel Morales

01:11 PM, Nov 03
José Cardozo advierte que Panamá la pasará mal ante Guatemalat
Deportes

José Cardozo advierte que Panamá la pasará mal ante Guatemala

01:23 PM, Nov 03
Juzgado ordena devolver más de Q4 millones a Otto Pérez por cuentas embargadast
Nacionales

Juzgado ordena devolver más de Q4 millones a Otto Pérez por cuentas embargadas

10:18 AM, Nov 03
Impactante video muestra cómo dos motoristas chocan de frente en Retalhuleut
Nacionales

Impactante video muestra cómo dos motoristas chocan de frente en Retalhuleu

11:46 AM, Nov 03

Temas

GuatemalaFútbolJuegos CentroamericanosNoticias de GuatemalaMundial 2026Corrupción#64VueltaaGuateSeguridad#liganacionalSeguridad vialReal Madrid
  • element_2

Descubre más contenidos en radiosguate.com

Cabello ,Cabello
Moda Y Belleza

¿Qué significa que una persona se toque el pelo mientras habla? Según la psicología

Modo ladrón ,Instagram
Tecnología

Activa el "modo ladrón" en tu teléfono para prevenir robos

fantasías y fetiches ,Instagram
Farándula

¿Qué es un fetiche y qué es una fantasía? Expertos lo revelan

  • element_2

Horóscopos y más contenidos en latronadora.com

horóscopo
Semillas de marañón ,Pexels
Chismes

Semillas de marañón: el secreto para combatir el cansancio y elevar tu energía diaria

café ,
Sucesos

El lado oscuro del café: Descubre cuántas tazas son demasiado y los riesgos por abuso

cerebro dos ,
Sucesos

Limita el uso del celular por 72 horas y descubre cómo transforma el cerebro

Emisoras  Escúchanos