Raschel Paz: Emotivo Mensaje y Recuerdos de Niñez Antes de Miss Universo

Raschel Paz es la orgullosa representante de Miss Universe Guatemala. Detrás de es seguridad y porte de reina, está la historia de una niña que eran tan tímida en la escuela, que sus compañeros se tenían que voltear para que ella expusiera.
Era tal el nivel de timidez, que Raschel Paz se retó a sí misma, y desafiando todos los obstáculos
Previo a la final de Miss Universo, Raschel Paz reflexiona sobre su paso por el certamen de belleza más importante del mundo y escribe un emotivo mensaje para sus seguidores.
Además, compartió imágenes de su infancia señalando cómo la transformado esta etapa que está viviendo.
" Pinch me moment... ¡estoy en Miss Universo! ✨Jamás imaginé que un sueño que parecía tan lejano un día se sentiría tan real, tan mío. En este camino aprendí que los concursos no solo forman reinas, forman carácter, fuerza, resiliencia. Que no se trata de la corona, sino de la mujer que florece después de cada caída, de cada ensayo, de cada "no", de cada madrugada llena de dudas pero también de fe.
Hoy me abrazo con orgullo porque veo a la mujer disciplinada, valiente y sensible que he construido paso a paso. Y si algo quiero dejarte es esto: nunca dejes de soñar, nunca te quedes con el "¿qué hubiera pasado si...?". La vida premia a los que se atreven a creer en lo imposible. ✨?Nos vemos en un par de horas", escribió.
Más sobre ella
Raschel Paz decidió estudiar Ciencias Políticas. A la par de su faceta como Licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, la originaria de Ciudad Capital tiene una carrera como modelo y habla varios idiomas: inglés, francés y alemán.
"Soy una persona que le gusta retarse, le gusta los retos, salir de su zona de confort, porque creo que eso es lo que forja nuestro carácter y nos lleva a ser y a lograr todo lo que nos proponemos", señaló en una entrevista para la revista HOLA!
Raschel Paz no es ajena al mundo de los certámenes de belleza, pues ostentó los títulos de Miss Guatemala Latina y Miss Grand Guatemala.
También representó a Guatemala en el Reinado Mundial del Banano en Ecuador, en Miss América Latina del Mundo en México en donde fue finalista y Miss Popularidad y en Miss Grand en Vietnam.
En cuanto a su labor filantrópica, su proyecto social está enfocado en el acceso a la educación especialmente de niñez, ha trabajado un proyecto exitoso de liderazgo en conjunto con Fundación BI, Fundación Franklin Covey y Singit para Escuelas.