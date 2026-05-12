Anahí sufre caída impactante mientras hace ejercicio

Anahí, reconocida integrante de RBD, sorprendió a sus seguidores al mostrar un accidente ocurrido durante una rutina de ejercicio, mientras utilizaba un equipo de pilates.
La cantante compartió el tenso momento a través de su cuenta de Instagram, donde se observa cómo perdió el equilibrio y cayó de espaldas, generando preocupación inmediata entre quienes siguen de cerca su vida y actividades.
En el video se aprecia claramente a Anahí desplazándose sobre el aparato hasta que, al intentar un movimiento, sus brazos fallan en el control y su cuerpo impacta la máquina de pilates.
Tras la caída, la artista se reincorporó de inmediato, pero no pudo disimular el dolor al llevarse la mano a la parte alta de la espalda, lo que hizo que los comentarios de apoyo no se hicieran esperar.
A través de historias en Instagram, la protagonista de la telenovela "Rebelde" permitió a sus fanáticos ver el instante exacto en que, intentando un movimiento sobre el equipo, un desbalance provocó su caída.
El golpe fue directo en la parte superior de la espalda contra el borde de la máquina, lo que levantó inquietud entre su audiencia digital.
La reacción de Anahí y su mensaje a los fans
Pese al impacto, Anahí se apresuró a tranquilizar a sus seguidores, asegurando que solo fue un susto y su salud no corrió mayores riesgos.
Lejos de mostrarse preocupada ante la cámara, la cantante aprovechó para dar un giro humorístico a la situación y enviando un mensaje reflexivo sobre cómo situaciones imprevistas pueden cambiarlo todo en cuestión de segundos.
"En un segundo y de la forma más tonta puede cambiar todo. Gracias a Dios no pasó nada. El verdadero ‘por inventada’. Ahora a dar gracias infinitas y gozar a mis amores. Ya les prometí dejar las artes circenses peligrosas", escribió, acompañando el mensaje con una dosis de humildad y gratitud.
Las reacciones ante el accidente no se hicieron esperar y sus seguidores expresaron mensajes de ánimo, destacando el carisma de Anahí para afrontar situaciones complicadas con humor y honestidad.