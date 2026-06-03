Influencia Viral: La Visita de una Influencer a Tim Payne

El fenómeno alrededor de Tim Payne continúa sumando capítulos inesperados rumbo al Mundial 2026. Esta vez, el protagonista no fue solamente el defensor de Nueva Zelanda, sino también Valentín Scarsini, el influencer argentino conocido en redes sociales como Scarso, quien fue clave para impulsar la explosiva popularidad del futbolista en internet.
El creador de contenido viajó recientemente hasta Florida para presenciar el amistoso entre Nueva Zelanda y Haití, encuentro que terminó con una contundente victoria haitiana por 4-0. Sin embargo, el resultado pasó a segundo plano para miles de usuarios que siguieron atentos la cobertura del influencer y el esperado anuncio que realizó al finalizar el partido.
El influencer detrás del fenómeno Tim Payne
Durante las últimas semanas, Tim Payne pasó de ser un jugador prácticamente desconocido fuera de Oceanía a convertirse en uno de los nombres más comentados del entorno futbolístico digital.
Todo comenzó cuando Scarso inició una campaña humorística en redes sociales invitando a los usuarios argentinos a seguir al lateral derecho neozelandés. Lo que empezó como una simple broma terminó transformándose en una auténtica ola viral.
En pocos días, Payne pasó de tener menos de cinco mil seguidores en Instagram a superar los cuatro millones, convirtiéndose en tendencia mundial y despertando el interés de medios internacionales, marcas y figuras del entretenimiento.
Incluso celebridades como Ivana Knoll, la famosa "Miss Croacia", reaccionaron públicamente al fenómeno digital que rodea al jugador.
La cobertura desde la tribuna
Scarso documentó toda su experiencia desde el estadio a través de Instagram y otras plataformas sociales. En varios videos mostró cómo vivió el partido rodeado de aficionados haitianos mientras alentaba a Tim Payne desde las gradas.
"Vinimos a ver a Tim Payne", comentó el influencer entre risas mientras grababa el ambiente del estadio.
Durante el encuentro, Payne fue titular y disputó el primer tiempo antes de ser sustituido para el complemento, algo que generó una divertida reacción de Scarso.
"No me lo pueden sacar", dijo en tono de broma apenas ocurrió el cambio.
Aunque reconoció que Haití fue superior físicamente durante el partido, el influencer defendió constantemente al futbolista neozelandés y aseguró que todavía tiene margen para mejorar de cara al Mundial 2026.
El anuncio que esperaban las redes
Sin embargo, el momento más comentado llegó al finalizar la cobertura. Luego de semanas impulsando la popularidad del defensor y siguiendo cada uno de sus pasos en redes sociales, Scarso confirmó que finalmente tendrá un encuentro personal con Tim Payne.
"Mañana por hoy conocemos a Tim Payne", anunció emocionado.
La noticia rápidamente se volvió viral entre los seguidores de ambos, quienes consideran que el encuentro representa el cierre perfecto para una de las historias más inesperadas y divertidas del entorno futbolístico reciente.
Sin embargo, Scarso comentó que su "inglés es muy malo" y compartió otro video practicando en Duolingo (como hizo Tim Payne) con la finalidad de poder conversar con el futbolista.
El fenómeno más inesperado del Mundial 2026
La historia de Tim Payne se convirtió en uno de los fenómenos virales más curiosos en la previa de la Copa del Mundo 2026. El futbolista neozelandés pasó de competir lejos de los reflectores internacionales a convertirse en tendencia gracias al humor de internet y el impulso masivo de las redes sociales argentinas.
La popularidad del jugador ha crecido tanto que incluso comenzaron a aparecer canciones, memes, videos y campañas relacionadas con su imagen.
El caso también refleja cómo las redes sociales pueden transformar la carrera y la exposición mediática de un deportista en cuestión de días, especialmente en una época donde el fútbol y el entretenimiento digital están cada vez más conectados.
Ahora, mientras Nueva Zelanda continúa preparándose para la próxima Copa del Mundo, Tim Payne vive una realidad completamente distinta: la de una inesperada celebridad viral que conquistó internet gracias a una comunidad de seguidores que no deja de crecer.