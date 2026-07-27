 Anuel AA: ¿Confirman Pruebas que Tiene VIH?
Farándula

Anuel AA señalado de tener VIH y pruebas lo confirmarían

El reguetonero enfrenta rumores sobre su salud tras filtrarse supuestas pruebas de VIH en redes sociales.

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Foto: Instagram
anuel aa foto con sus hijos / FOTO:
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En redes sociales surgieron nuevamente rumores sobre el estado de salud de Anuel AA, después de que se difundieran supuestas pruebas que lo señalarían como portador de VIH.

La controversia creció a partir de un video donde aparecen objetos personales y medicamentos vinculados a esta enfermedad.

El influencer conocido como ‘Prieto Hunter’ publicó un video en el que muestra una bodega que habría adquirido en una subasta.

Dentro del espacio se observaron prendas de diseñador, varios reconocimientos y, especialmente, una maleta llena de Descovy, medicamento comúnmente recetado a personas con VIH.

Entre los premios encontrados había una estatuilla de MTV EMA Sevilla 2019 como ‘Best Caribbean Act’, un galardón de Billboard Latin Power Players 2019 y otro de Apoderado del Año 2021 de la liga de baloncesto de Puerto Rico, todos con el nombre de Anuel AA.

Tras la difusión del video, en redes sociales comenzaron a circular sospechas de que la bodega pertenecía a Anuel AA, alimentando las especulaciones sobre su salud.

Incluso se recordó un presunto video de 2025 donde un hombre, aparentemente Anuel AA, habría admitido tener VIH, aunque nunca se comprobó la autenticidad de ese material ni se obtuvo una declaración oficial del artista sobre el tema.

Él responde

Anuel AA utilizó sus redes sociales para negar que la bodega le pertenezca y desmarcarse del tema. 

"Yo con 6 casas, ¿voy a tener premios en un storage del tamaño de una casa de un perro? Nunca en la vida esos premios se los dan a un cantante. Ya podrán imaginarse de quién son esos premios... y el storage... no son míos", expresó el cantante.

Por otra parte, un ex mánager de Anuel AA aseguró que dos de los premios vistos en el video le fueron robados de su oficina en 2022. 

"Esos dos reconocimientos son dos de los momentos más importantes de mi trayectoria, los cuales, siempre que estuvieron en mi poder, los atesoré con mucho respeto y sería incapaz de tenerlos tirados en esas condiciones en un storage", indicó.

Aunque la polémica persiste y algunos usuarios continúan exigiendo que el artista aclare su situación médica, hasta ahora no existe confirmación sobre el supuesto diagnóstico de VIH.

¿Quién es Anuel AA? Emmanuel Gazmey Santiago, conocido artísticamente como Anuel AA, es un cantante y compositor originario de Puerto Rico, actualmente de 33 años. Inició su carrera musical en 2010 y, después de firmar con una disquera, ganó popularidad en el género urbano latino.

En 2016, fue arrestado por posesión ilegal de armas y permaneció en prisión hasta 2018, año en el que retomó su carrera musical. Ha tenido relaciones públicas con figuras como Karol G y Yailín ‘La más viral’, y tiene cuatro hijos de distintas relaciones.

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